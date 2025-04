Ez vár a világra Ferenc pápa halála után

A Vatikán a pápa halálának okát is közölte:

Ferenc pápa agyvérzésben, majd az azt követő visszafordíthatatlan szívelégtelenségben hunyt el.

Ezután nyilvánosságra hozták az egyházfő végrendeletét, melyben a temetkezésének körülményeiről nyilvánította ki akaratát, majd testét az általa kért koporsóba helyezték.

Szerdán kerülhet át a test a bazilikába

A Vatikán sajtóirodájának igazgatója, Matteo Bruni újságíróknak elmondta, hogy előreláthatólag április 23-án, szerdán délelőtt szállítják át Ferenc pápa testét a Szent Péter-bazilikába, ahol a hívek személyesen is leróhatják kegyeletüket. A pontos részleteket a bíborosok első kongregációja után közlik, amelyre kedden kerül sor.

A temetés időpontja még nem ismert

Ferenc pápa temetésének pontos időpontját a bíborosi testület keddi kongregációja után határozzák meg, de a katolikus egyház hagyományai szerint az eseményt legkésőbb a halált követő kilenc napon belül megtartják.

A szertartás várhatóan a Szent Péter téren zajlik majd, ahol korábban több millió zarándok gyűlt össze II. János Pál temetésekor is.

A temetési liturgia a pápai szertartásrend (Ordo exsequiarum Romani pontificis) és az Universi Dominici Gregis dokumentum alapján történik, a testet koporsóba helyezik, mellé pedig jelképes tárgyakat, köztük a pápai pásztorbotot, miseruhát, egy kis zsákban az uralkodási éveknek megfelelő pénzérméket, valamint a végrendelet másolatát is elhelyezik. Ferenc pápa kívánsága szerint a Santa Maria Maggiore-bazilikában temetnék el.

Gyászolnak a hívők

Az egyházfő halála okán több vallási és politikai vezető is részvétét fejezte ki a katolikus hívőknek és a pápa hozzátartozóinak. Így tett Donald Trump amerikai elnök is, aki elnöki rendeletet adott ki arról, hogy az Egyesült Államokban félárbócra kell ereszteni az amerikai lobogókat a pápa iránti tisztelet jeléül.

A Vatikánban eközben folyamatosan érkeznek az emberek a Szent Péter térre, hogy imával búcsúztassák az elhunyt egyházfőt.

Hazájában, Argentínában is nagy tisztelet övezi, az argentin elnök pedig korábbi nézeteltéréseiket félretéve szintén elbúcsúztatta Ferenc pápát.

Hazánkban nemzeti gyásznapot hirdettek Ferenc pápa temetésére

Ferenc pápa temetésének napját nemzeti gyásznappá nyilvánítja a magyar kormány, jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Mint elmondta, a döntés a magyar nemzet háláját és megrendülését fejezi ki, hiszen Ferenc pápa három alkalommal is ellátogatott a magyarsághoz. Járt Csíksomlyón, a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson és egy apostoli látogatás során is.

A KDNP elnöke szerint a szentatya „a béke embere volt”, aki minden eszközzel a diplomáciát és a háborús felek közti párbeszédet támogatta.

Ferenc pápa különös szeretettel viseltetett a magyarok iránt, amely már Argentínában is megnyilvánult, ahol magyar apácák között szolgált, és sokszor magyarul köszöntötte a hozzá közel állókat.

Összehívták a bíborosokat

Ferenc pápa halálhíre mélyen megrendítette Erdő Péter bíborost is, aki a közmédiának nyilatkozva elmondta, hogy különösen szomorú, hiszen a pápa egy nappal korábban még urbi et orbi áldást mondott.

Az esztergom–budapesti érsek bejelentette, hogy kedden reggel kilenc órára összehívták a bíborosi testületet a Vatikánba, és természetesen ő is részt vesz majd a tanácskozáson és a konklávén.

Erdő Péter személyes emlékei közül kiemelte, hogy Ferenc pápa szívében mindig hordozta a magyar népet, és két hazai látogatása során is látható volt, mennyire mély szeretetet érzett a magyarok iránt.