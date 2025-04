Ferenc pápa állapotától függ, hogy részt vesz-e a húsvéti szertartásokon

A gyengélkedő egyházfő a Szent Márta Ház zárt fala közül követi a Krisztus kálváriájára, kereszthalálára és feltámadására emlékező vallási eseményeket. A katolikus egyházban a liturgikus év során ez a legnagyobb ünnep.

Ferenc pápa 2024. március 31-én a Vatikánban, a Szent Péter-bazilika központi loggiáján mondta el a húsvéti „Urbi et Orbi” üzenetét és áldás adta a városra és a világra Fotó: AFP

A Vatikán, mint minden évben nagy gondossággal készítette elő, hogy az ünnep méltóságához híven kerüljenek megrendezésre a liturgiák.

Közzétették a szertartásokat vezető bíborosok névsorát is. A legfontosabb részlet azonban hiányzott idén a vatikáni kalendáriumból. Ferenc pápa neve. A Szentszék csak annyit tudatott a legnagyobb diszkrécióval, a Szentatya személyes jelenléte pillanatnyi erőnlététől függ. Lélekben azonban most sem marad távol a nyájtól a katolikus főpásztor.

Nagypéntek esti Via Crucis, azaz Keresztút elmélkedéseit ő maga írta, melyet Baldassare Reina bíboros vezetett a Colosseumnál.

Az ájtatosságokat mélyen átszövi a szentév szellemisége a remény üzenete, a megtérés és az irgalmasság témái. Az elmélkedésekben a pápa minden stációnál párbeszédet folytat Jézussal, megvizsgálja a bűnt, a szenvedést, kereszthordozásra és gyógyulásra bátorítja az emberiséget.

Nagyszombaton folytatódnak a húsvéti Tridum szertartásai. A Szentszék annyit tudatott, hogy Ferenc pápa küldöttjeként Angelo Comastri bíboros, a Szent Péter bazilika esperese vezeti a húsvéti vigíliát.

Másnap a húsvéti ünnepi szentmisét pedig Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja celebrálja.

Ferenc pápa meglepheti a híveket

Továbbra is nagy a várakozás azt illetően, hogy a Szentatya meglepi-e személyes jelenlétével a szertartásokon a hívőket. Különösen érdekes a húsvét vasárnap esedékes Urbi et Orbi szertartás, amikor az ősi keresztény hagyomány szerint a pápa ünnepélyes áldását adja Róma városára és a világra. Kérdés, hogy az pápai áldás erejéig a húsvéti szertartások csúcspontján jelen tud-e lenni a Szentatya. Az Urbi et Orbi áldást kizárólag a római pápát illeti, nem ruházható át senki másra.

A pápa jelenléte kulcsfontosságú ezen az eseményen.

Kérdés, hogy a Szent Péter tér középső erkélyéről ki olvassa fel a pápa húsvéti üzenetét, és a körülmények megengedik-e, hogy a pápa ünnepélyes áldását adja Róma városára és a világra. Ferenc pápa Urbi et Orbi áldása nemcsak liturgikus szempontból érdekes, erőteljes politikai és spirituális üzenettel is bír. Azt üzeni, hogy a Szentatya lábadozása ellenére az egyház stabil, töretlenül folytatja küldetését a világban.

Borítókép: Ferenc pápa Fotó: AFP