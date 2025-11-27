bérmegállapodásminimálbérgarantált bérminimum

Máris reagált a kormány a bérmegállapodásra

Győzött a kollektív bölcsesség – így fogalmazott a Világgazdaságnak Czomba Sándor a jövő évi bérmegállapodás kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 18:17
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Csütörtök délután megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról, ennek értelmében 2026. január elsejével a minimálbér 7 százalékkal, bruttó 322 800 forintra, míg a szakmunkás-minimálbér 11 százalékkal, bruttó 373 200 forintra emelkedik. A Világgazdaságnak nyilatkozott a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselője, emellett pedig Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is reagált a megállapodásra.

Győzött a kollektív bölcsesség – fogalmazott a Világgazdaságnak Czomba Sándor a megállapodás kapcsán. Azzal folytatta, hogy

a munkaadók és a munkavállalók olyan bértételekben állapodtak meg, amelyek reményeink szerint egyszerre szolgálják a munkahelyek biztonságát és eredményezik a reálkeresetek dinamikus emelkedését. 

A kormány ígéretéhez híven a felek megállapodását elfogadja és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket megteszi – szögezte le Czomba Sándor.

A jelenleg gazdasági helyzetet figyelembe véve ez egy vállalható és sikeres megállapodásnak mondható – mondta lapunknak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezete vezetője. Hozzátette, ahhoz képest, hogy a szociális hozzájárulási adót nem csökkentette a kormány, az eredeti terveiktől nem jelentős mértékben tértek el.

A munkaadói oldal is megszólalt a megállapodásról. – A vállalkozók mindent megtesznek, hogy a magyar bérek felzárkózzanak az európai eresetekhez. Erre a megállapodásra büszkék lehetünk – mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a megállapodás megkötését követően. 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 


 

