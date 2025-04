Orbán Balázs: Ukrajna csődbe mehet 2026-ra

A Responsible Statecraft cikke rávilágít, hogy Ukrajna költségvetési hiánya 2022 óta évről évre 22 százalékkal nő, miközben a háború miatt a védelmi kiadások 2024-ben már az állami költségvetés 64 százalékát tették ki. Az ukrán vezetés az elmúlt két évben radikálisan növelte az adóbevételeket. A teljes adóterhelés több mint a duplájára nőtt, a személyi jövedelemadók pedig több mint 200 százalékkal emelkedtek, egy olyan országban, ahol a lakosság fele a létminimumon él. Orbán Balázs szerint kérdéses, hogy mindez meddig fenntartható.

Orbán Balázs egy fontos elemzésre hívta fel a figyelmet

Fotó: MTI

Orbán Balázs az ukrán csatlakozás pénzügyi veszélyeiről beszélt

Az Egyesült Államok és az Európai Unió az elmúlt időszakban összesen több mint 100 milliárd dollárnyi támogatással segítette Ukrajnát, de a 2024-es évtől kezdve ezek a támogatások jórészt hitelekké alakultak. A cikk szerint azonban az ukrán katonai kiadások várhatóan a jövőben sem csökkennek.

Ahhoz, hogy 2026-ra egyensúlyba kerüljön az ország költségvetése, a katonai kiadásokat 80 százalékkal kellene csökkenteni, ez pedig békekötés nélkül teljességgel irreális elvárás.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzései sem festenek derűsebb képet. Az intézet szerint Ukrajna pénzügyi működőképessége hosszú távon is kizárólag külső, és jellemzően hitelből származó, forrásokon fog alapulni. Ez pedig nemcsak Ukrajna, hanem az egész Európai Unió számára is súlyos gazdasági és politikai terheket jelent majd. Orbán Balázs ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kérdés nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati természetű. Ha Brüsszel valóban gyorsított eljárásban venné fel Ukrajnát az EU-ba, akkor a csőd szélére sodródott ország stabilizálását is az európai polgároknak, így a magyaroknak, kellene finanszírozniuk. Orbán Balázs egyértelművé tette:

Magyarország ehhez nem járul hozzá.

Mint írta, Ukrajna csatlakozása a jelenlegi gazdasági helyzetében elviselhetetlen költségeket róna a magyar emberekre, és ez olyan teher, amelyet felelősen gondolkodó kormány nem engedhet meg.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)