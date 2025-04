Trumppal egyeztetett Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu

Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő csütörtökön Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló magyar döntésről és a kérdésben lehetséges következő lépésekről – közölte az Israel National News hírportál. Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu a nyugati világban Donald Trump két legközelebbi szövetségese.

Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu közeli szövetségese (Fotó: AFP)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Budapesten fogadta az izraeli kormányfőt. A tanácskozás után a magyar miniszterelnök elmondta, azért döntött a kormány a kilépés mellett, mert a Nemzetközi Büntetőbíróság mára egy politikai bíróság lett, amit a Netanjahu elleni boszorkányüldözés jól bizonyított.

Ennek az az oka, hogy meggyőződésünkké vált, hogy ez egy politikai bírósággá alakult. Tehát az elmúlt években ez most már nem egy pártatlan, nem egy jogállami bíróság, hanem egy politikai bíróság. És ezt a legvilágosabban az Izraellel kapcsolatos döntések mutatták meg. És azt gondoljuk, hogy egy politikai motivációk alapján működő nemzetközi bíróságban egy magára valamit adó demokratikus jogállam, mint amilyen Magyarország, nem vesz részt, nem vehet részt.

A kormányfő aláhúzta: meggyőződése, hogy politikai eszköz lett ez az egyébként fontos nemzetközi bírói fórum, amellyel nem tudunk és nem is akarunk közösséget vállalni a következő időszakban.

Benyújtottuk a kilépésről szóló dokumentumot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a kormány döntése alapján elkészítette és immár be is nyújtotta az Országgyűlésnek a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslatot – jelentette be a tárca vezetője, Szijjártó Péter. A miniszter kijelentette, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság lejáratta nemcsak saját magát, hanem az egész nemzetközi bírósági rendszert azzal, hogy egy nyíltan antiszemita döntéssel nemzetközi körözést adtak ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben.

Ezen döntéssel a Nemzetközi Büntetőbíróság egy politikailag motivált intézménnyé süllyesztette le a nemzetközi bírósági rendszert. Mi, magyarok pedig egy politikailag motivált bírósági rendszernek nem kívánunk a részei lenni

– szögezte le.

Reagált a Nemzetközi Büntetőbíróság

A római statútum 86. cikkének értelmében a részes államok kötelesek teljes mértékben együttműködni a bírósággal a joghatósága alá tartozó bűncselekmények kivizsgálása és üldözése során. A 89. cikk első bekezdésének értelmében a részes államok külön kötelesek teljesíteni a bíróság letartóztatásra és átadásra irányuló határozatait –közölte a Nemzetközi Büntetőbíróság a magyar kormányfő bejelentését követően.

Borítókép: Orbán Viktor Budapesten fogadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)