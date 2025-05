Antifa támadók miatt kellett menekülnie a Hír TV stábjának

Újabb botrányos jeleneteket okoztak antifa aktivisták Brüsszelben, ezúttal az MCC Nők a konzervativizmusban című rendezvényét próbálták megzavarni. A Hír TV helyszíni tudósítója, Németh Andrea beszámolója szerint a mintegy 80 fős csoport hangos skandálással, füstbombázással és tojásdobálással lépett fel a konferencia ellen, amelyen a konzervatív értékek képviselete miatt már előzetesen is támadásokra számítottak a szervezők, erről a Magyar Nemzet is beszámolt. A tüntetés a közterület forgalmát is akadályozta, a járókelők menekülni kényszerültek, miközben a belga rendőrség vízágyúval avatkozott közbe.

Illusztráció: Antifa támadók zavarták meg az MCC rendezvényét Brüsszelben

(Fotó: AFP)