Az új román elnök keményen odaszúrt a háborúpárti európai vezetőknek

Az, hogy részt vegyünk egy olyan hadseregben, amely garantálná a békét Ukrajnában – nem. Úgy gondolom, ez nem lenne helyénvaló a Románia és Oroszország között már amúgy is fennálló feszültségek miatt

– fogalmazott az elnök.

Ugyanakkor Dan hangsúlyozta, hogy támogatja az európai biztonság megerősítésére irányuló törekvéseket és fontosnak tartja az Egyesült Államokkal fennálló partnerség megőrzését is.

Francia kezdeményezés, vegyes fogadtatás

Emmanuel Macron francia elnök március végén egy párizsi csúcstalálkozón jelentette be: több ország kész akár katonai jelenléttel is támogatni Ukrajnát. A tervezett kontingens nem a békefenntartó feladatokra koncentrálna, és nem helyettesítené az ukrán hadsereget, hanem Oroszország elrettentését szolgálná. Macron szerint a katonákat Ukrajnával egyeztetve stratégiai helyszíneken állomásoztatnák. Az elképzelés azonban több NATO-tagállam körében is megosztó, és a megvalósításhoz nem szükséges mindenki támogatása.