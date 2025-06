Donald Trump a levegőbe küldte az „ítéletnapi gépet”

Mi az E-4B Nightwatch?

Az E-4B egy Boeing 747-200-asból átalakított, nukleáris háború esetére tervezett légi irányítóközpont, hivatalos nevén National Airborne Operations Center (NAOC). Feladata, hogy totális háborús helyzetben is biztosítsa az amerikai elnök, a védelmi miniszter és a vezérkari főnökök kommunikációs és irányítási képességét.

A gép képes túlélni egy nukleáris robbanást vagy egy elektromágneses impulzust (EMP).

Több mint 60 antennával és műholdas kommunikációs rendszerrel rendelkezik, és akár nukleáris válaszcsapást is el tud indítani, ha a földi parancsnoki központok megsemmisülnének. Alapesetben 12 órás repülésre képes, de légi utántöltéssel több mint 35 órán keresztül is a levegőben maradhat. Jelenleg négy ilyen gépet üzemeltet az amerikai légierő 55. ezrede, a bázisuk a nebraskai Offutt légibázison található, de folyamatosan rotálnak a légterekben, hogy készenlétben maradjanak. A flotta leváltására egy 13 milliárd dolláros program is elindult, amely a következő generációs NAOC-repülőket fejleszti. A repülés időzítése sokak szerint nem véletlen. Miközben Irán és Izrael egymást támadja, Washingtonban minden forgatókönyvre készülnek, még a legrosszabbra is. Két iráni kormánygépet is láttak Ománba repülni, amit egyes elemzők sürgősségi tárgyalások előkészületeként értelmeznek. Mások evakuációs vagy stratégiai mentési műveleteket sejtenek mögötte.