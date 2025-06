Magyar Péter már hitet tett Ukrajna mellett + videó

Magyar Péter következetesen tagadja, hogy Ukrajna érdekeit szolgálja, azonban szövetségesei lebuktatták. A Tisza Párt európai parlamenti delegációvezetője, Tarr Zoltán egy lengyel televíziónak a háborús készülődésre és Ukrajnára utalva azt mondta: ők részt akarnak venni az uniós döntéshozatalban, és ők „másfajta politikát” képviselnek majd Ukrajna ügyében. Nemcsak a csatlakozási határozatokat, hanem az újabb és újabb uniós pénzeket is megszavazzák a tiszások Brüsszelben, amikből újabb fegyvereket vehetnek az ukránok. Ráadásul Magyar Péter maga is kezdeményezője volt egy brüsszeli, háborús dokumentumnak, amely továbbra is pénzelni akarja az öldöklést, és a Tisza vezére ahhoz is a nevét adta, hogy Brüsszel büntesse meg Magyarországot, és a vétók miatt kerülje meg a döntéshozatalban. A háborúpárti Manfred Weber szavai is leleplezték a Tisza Péter vezetőjének átlátszó magyarázkodását.