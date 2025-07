A Tett és Védelem Alapítvány a Sziget fesztiválos botrányról: Ez már nem a művészi szabadság kérdése

Tovább dagad a botrány a Sziget Fesztivál körül, miután kiderült, hogy az idei fellépők között szerepel a radikális megnyilvánulásairól ismert Kneecap zenekar is. A zenekar tagjai korábban több alkalommal is nyíltan azonosultak terrorszervezetekkel, a Hamásszal és a Hezbollahhal, és koncertjeiken palesztin zászlók lobogtatása mellett zsidóellenes jelszavakat skandáltak. Most a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) is megszólalt az ügyben, komoly aggályokat megfogalmazva.

A TEV egyeztetett a Sziget Fesztivál szervezőivel

Fotó: AFP

