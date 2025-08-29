A menekültek jelentős hányada munkanélküli Németországban, a migráns hátterű nők többsége nehezen illeszkedik be a társadalomba

Tíz évvel Angela Merkel „Wir schaffen das” (Meg tudjuk csinálni) kijelentése után az integráció mérlege vegyes: a bevándorlók kevesebb mint fele dolgozik, a bűnözés továbbra is problémát jelent. A nürnbergi Munkaerő- és Szakmakutató Intézet (IAB) vizsgálata szerint tavaly a 2015-ben bevándoroltak 64 százaléka volt foglalkoztatott. A csoport egyharmada tehát továbbra is munkanélküli volt – ez jelentősen magasabb arány, mint a teljes népességben – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Hatalmas különbségek a férfiak és a nők között

Különösen szembetűnő a nemek közötti szakadék. A nőknek csak 35 százaléka rendelkezik állással – ez kevesebb, mint a teljes női népesség arányának fele, amely 69 százalék. Sokan ráadásul csak részmunkaidőben dolgoznak.

Yuliya Kosyakova, az IAB kutatási részlegének vezetője egyértelművé tette:

A menekültek körében a foglalkoztatás növelésének legnagyobb potenciálja a nőknél rejlik.

Különösen a kisgyermekes anyák azok, akik nem dolgoznak: „A legalább egy hat év alatti gyermekkel rendelkező menekült nők foglalkoztatási rátája 21 százalék volt, míg a gyermek nélküli nőknél 40 százalék.”

Sokan a szociális ellátásra támaszkodnak

Egy másik figyelmeztető jel: a 2015-ben érkezettek egyharmada 2023-ban is szociális ellátásban részesült – ez az arány ugyan csökkenőben van, de továbbra is jelentősen meghaladja a teljes népesség arányát. A 2015-ben menekült nők 54 százaléka szociális ellátásokra szorul. Míg a férfiak 76 százaléka dolgozik, a nőknél ez az arány csak 35 százalék.

A szigorúan muszlim családokban mások a női feladatok, mint a német családokban. A nők lényegesen gyakrabban szülnek gyereket, mint a német nők: átlagosan hármat. Szakértők szerint ez az egyik legfontosabb tényező, ami miatt a nők kevesebbet dolgoznak.

2025 májusában a nyolc fő menekültügyi származási országból érkező embereknek csak 41 százaléka volt foglalkoztatott. Ha a kis léptékű foglalkoztatottakat is beleszámítjuk, ez az arány 47,6 százalék. Ez magyarázza a folyamatosan növekvő külföldiek arányát a polgári jövedelemben. A több mint ötmillió kedvezményezett közel fele nem rendelkezik német útlevéllel, és ez a tendencia tovább növekszik.