A migrációs politikája miatt támadja az olasz kormányt a baloldal

A nyári szabadságolások alatt is a Giorgia Meloni vezette kabinetet és a migrációs politikát támadja az olasz baloldal. Az ellenzéki politikusok kormányellenes megmozdulást szervezetek egy civilhajó fedélzetén.

Az olasz baloldal újra a migránsokat és az őket szállító civilhajókat védi (Fotó: AFP)

Sajtóközelemények szerint a Mediterranea olasz civilhajó a múlt héten tíz illegális bevándorlót vett a fedélzetére Líbia partjainál. A belügyminisztérium a migrációs jogszabályok alapján Genovát jelölte ki biztos kikötőnek a civilhajó számára. A hajó kapitánya azonban tiltakozását fejezte ki, mivel Genova további háromnapos hajózást jelentett volna. Végül úgy döntött, hogy Szicíliában Trapani kikötőjében teszi partra a fedélzetére vett tíz illegális bevándorlót.

A belügyminisztérium rendeletének megszegése miatt tízezer eurós pénzbírságot szabtak ki és lefoglalták a hajót. A civil szervezet a migránsok meggyötőrt pszichés és fizikai állapotára hivatkozott. A jobboldali sajtó beszámolói szerint a fedélzeten lévő tíz migráns valójában nem volt életveszélyes helyzetben, a körülmények megfelelőek voltak a további utazáshoz.

Véleményük szerint a civilhajó kapitánya provokáció céljából döntött a szabályszegés mellett, újra a kormány ellen intéztek támadást migrációs politikája miatt.