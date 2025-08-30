OlaszországmigrációNGO hajók

A migrációs politikája miatt támadja az olasz kormányt a baloldal

Az olasz baloldal újra a migránsokat és az őket szállító civilhajókat védi. A Mediterranea olasz civilhajó lefoglalása ellen tiltakoznak, amely megsértette a belügyminisztérium rendeletét: Genova helyett Trapaniban kötött ki. A baloldal szerint a Giorgia Meloni vezette kormány félelmet kelt. A baloldal szolidaritását fejezte ki a migránsok iránt, azokról a nőkről azonban megfeledkeztek, akiket a héten brutálisan, drogos állapotban megerőszakolt egy afrikai migráns Róma külvárosában.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 30. 6:20
Migránsok Olaszországban Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
A nyári szabadságolások alatt is a Giorgia Meloni vezette kabinetet és a migrációs politikát támadja az olasz baloldal. Az ellenzéki politikusok kormányellenes megmozdulást szervezetek egy civilhajó fedélzetén. 

Az olasz baloldal újra a migránsokat és az őket szállító civilhajókat védi
Az olasz baloldal újra a migránsokat és az őket szállító civilhajókat védi (Fotó: AFP)

Sajtóközelemények szerint a Mediterranea olasz civilhajó a múlt héten tíz illegális bevándorlót vett a fedélzetére Líbia partjainál. A belügyminisztérium a migrációs jogszabályok alapján Genovát jelölte ki biztos kikötőnek a civilhajó számára. A hajó kapitánya azonban tiltakozását fejezte ki, mivel Genova további háromnapos hajózást jelentett volna. Végül úgy döntött, hogy Szicíliában Trapani kikötőjében teszi partra a fedélzetére vett tíz illegális bevándorlót. 

A belügyminisztérium rendeletének megszegése miatt tízezer eurós pénzbírságot szabtak ki és lefoglalták a hajót. A civil szervezet a migránsok meggyötőrt pszichés és fizikai állapotára hivatkozott. A jobboldali sajtó beszámolói szerint a fedélzeten lévő tíz migráns valójában nem volt életveszélyes helyzetben, a körülmények megfelelőek voltak a további utazáshoz. 

Véleményük szerint a civilhajó kapitánya provokáció céljából döntött a szabályszegés mellett, újra a kormány ellen intéztek támadást migrációs politikája miatt. 

A baloldali pártok politikusai tegnap Trapani kikötőjébe sereglettek össze, egészen pontosan a civil hajó fedélzetén vonultak fel, hogy újabb támadó kampányba kezdjenek a bevándorlási politika ellen. A baloldali képviselők ígéretet tettek, hogy harcolni fognak a civil szervezetek védelmében. A Demokrata Párt politikusai szolidaritásukról biztosították a Mediterranea legénységét. Ígéretet tettek, hogy harcolni fognak, hogy az életmentőkre ne bűnözőkként, hanem a civilizáció bástyájaként tekintsenek. A baloldal szerint, Giorgia Meloni miniszterelnök és Matteo Piantedosi belügyminiszter a migráció megfelelő kezelése helyett félelmet és gyűlöletet szítanak és szlogeneket kiabálnak a bevándorlók ellen. 

A baloldal tehát szolidaritását fejezte ki a migránsok és a civilhajó legénysége iránt, azokról a nőkről azonban megfeledkeztek, akiket a héten drogos állapotban brutálisan megerőszakolt egy afrikai migráns Róma külvárosában. 

Megrázta az olasz fővárost a hír, miszerint egy gambiai férfi megerőszakolt egy 60 éves nőt a Tor Tre Teste parkban. A 26 éves illegális bevándorló később azt is bevallotta, hogy kábítószer befolyása alatt becstelenítette meg a nőt. A férfit az áldozat pontos leírásának köszönhetően két napon belül letartóztatták a Tremini központi pályaudvar közelében. 

Az utólagos nyomozásokból az is kiderült, hogy a férfi több alkalommal követett el nemi erőszakot. 

A Gemelli Poliklinika sürgősségi osztályáról is érkezett bejelentés. Egy 44 éves nő arról számolt be, hogy egy afrikai migráns szexuálisan bántalmazta. 

A nő elmondása szerint a támadó a Via Prenestina buszmegállóban közelítette meg, cigarettát kért tőle, majd erőszakkal egy sikátorba vonszolta és hosszan tartó, ismételt szexuális bántalmazásnak vetette alá. 

A feljelentés során megadott részleteknek köszönhetően a rendőröknek sikerült rekonstruálniuk az eseményeket és megállapítaniuk, hogy mindkét nemi erőszakot a gambiai férfi követte el. 

Borítókép: Migránsok Olaszországban (Fotó: AFP)

