Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, újra jelentősebb az előnye a Tiszával szemben

Pete HegsethAmerikai Egyesült ÁllamokDonald Trump

Amerikai háborús minisztériumot akar Hegseth

Pete Hegseth az Egyesült Államok védelmi minisztere megreformálná hivatalát. Az amerikai politikus nemrég arról beszélt: reméli hamarosan a háborús minisztériumot vezetheti majd.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 6:52
Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Pete Hegseth váratlan kijelentést tett. Az amerikai védelmi miniszter ugyanis reményét fejezte ki, hogy hamarosan a háborús minisztériumot vezetheti. 

Hegseth visszahozná az amerikai háborús minisztériumot 
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A politikus szerint George Washington okkal indította el a háborús minisztériumot egy olyan időben, amikor az országnak erre szüksége volt.

Ez nem csak szavakról szól, hanem arról, hogy egy minisztériumnak mit a feladata. Washington nem akart örök háborút, győzelmet akart. 

– fogalmazott Hegseth a kérdés kapcsán. 

Egyébként maga az amerikai elnök Donald Trump is úgy fogalmazott: fontolgatja az átnevezést. 

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (Fotó: AFP)

