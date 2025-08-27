Amerikai háborús minisztériumot akar Hegseth

Pete Hegseth váratlan kijelentést tett. Az amerikai védelmi miniszter ugyanis reményét fejezte ki, hogy hamarosan a háborús minisztériumot vezetheti.

Hegseth visszahozná az amerikai háborús minisztériumot

A politikus szerint George Washington okkal indította el a háborús minisztériumot egy olyan időben, amikor az országnak erre szüksége volt.

Ez nem csak szavakról szól, hanem arról, hogy egy minisztériumnak mit a feladata. Washington nem akart örök háborút, győzelmet akart.

– fogalmazott Hegseth a kérdés kapcsán.

Egyébként maga az amerikai elnök Donald Trump is úgy fogalmazott: fontolgatja az átnevezést.

