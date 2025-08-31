Egyértelmű, hogy Zelenszij hazánkat fenyegette

Megjelent egy olyan narratíva, hogy Magyarországon félremagyarázzák ezt a nyilatkozatot, és Zelenszkij valójában nem is a Barátság kőolajvezetékről beszélt – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója. A felvételből világosan kiderül, hogy a riporter a Barátság vezeték elleni támadásra kérdezett rá, és arra volt az ukrán elnöknek a válasza az, ami.

Nagyon egyértelmű, hogy ez egy nyílt fenyegetés volt

– hangsúlyozta az igazgató.

Magyarország a józan ész talaján állva és az érdekeiből kiindulva akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását – mutatott rá Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Magyarországnak Oroszországgal az olajszállításra nemzetközi szerződése van, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. Az, hogy ezt használják fel fegyverként ellenünk, az a legarcátlanabb politika ukrán részről hazánk ellen – mondta a vezető elemző.

Friss hír, hogy amerikai és orosz vállalatok már arról egyeztetnek, hogy hogyan fogják újraindítani a közös kitermelési tevékenységüket

– hívta fel rá a figyelmet Hortay Olivér. Elindult a székfoglalós játék az orosz–ukrán ügy lezárása utáni helyzetre vonatkozóan, és ebben a helyzetben az Európai Bizottság lefontosabb feladatának azt tartja, hogy a 19. szankciós csomagot elfogadtassa. És ezt úgy kommunikálja, mintha ezzel bármiféle esély lenne Oroszország háborús magatartásának megváltoztatására. Az Európai Bizottság önmaga paródiájává vált a szankciós csomagok ügyében – vélte Hortay.

Ezek ugyanazok, ne csodálkozzunk azon, hogy az ellenzék a 2010 előtti világot akarja visszahozni

– mondta Pindroch Tamás a Tisza adóemelési terveivel és a rezsicsökkentés megszüntetésével kapcsolatban. Semmi másról nem szól a politikájuk, mind igazodni a brüsszeli érdekekhez, és minden alapvető kormányzati lépést ellenez (rezsicsökkentés, alacsony, egykulcsos adó, multik különadója és kamatstop). – Magyar Péter azt csinálná, amit neki diktálnak Brüsszelből – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: