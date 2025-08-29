KaliforniaNGOtűzvész

Fehéreket nem segítenek a tűzvész után

A 2025-ös kaliforniai erdőtüzek áldozatainak megsegítésére összegyűjtött dollármilliók végül progresszív ügyeket támogató NGO-k kasszájába kerültek. Néhány, a támogatásban részesült csoport kifejezetten kizárja a fehér embereket a szolgáltatásaiból, míg mások illegális bevándorlóknak szóló programokat hirdetnek.

A kaliforniai tűzvész Fotó: MARIO TAMA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A FireAid, egy hírességekkel teli adománygyűjtő szervezet, amely körülbelül százmillió dollárt gyűjtött össze, hogy segítséget nyújtson a kaliforniai erdőtüzek károsultjainak, több mint 160 kaliforniai nonprofit szervezetnek osztott szét pénzt – derült ki a Washington Free Beacon áttekintéséből.

Mint ismert, a kaliforniai erdőtűz januárban pusztított. Rengeteg ember vesztette el otthonát, és felbecsülhetetlen értékű kár keletkezett, több tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát Los Angeles környékén. A tűzvész halálos áldozatokat is követelt – emlékeztet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

A FireAid februárban bejelentette, hogy a gyűjtött pénzt méltányosan osztja szét, és úgy tűnik, ezt az ígéretet betartotta – bár hagy némi kívánni valót maga után a módszerük.

 

A fehérek nem kaphatnak támogatást

A Greenline Housing alapítvány például egy 4,8 millió dolláros, egészségügyre és lakhatásra szánt alapból kapott támogatást. Weboldalán ugyanakkor megjegyezte, hogy fehéreknek nem pályázhatnak.

„Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen a Greenline Housing Foundation támogatására, fekete vagy spanyol ajkú személynek kell lennie” – nyilatkozta a csoport.

A Greenline a Free Beaconnak azt nyilatkozta, hogy bárki jelentkezhet és részesülhet a tűzvészekre vonatkozó programjaikban. A weboldaluk erdőtüzekre vonatkozó része azonban tisztázza, hogy a szervezet erőfeszítéseit a fekete és spanyol ajkú közösségek megsegítésére fogja összpontosítani.

Ugyanez igaz a Black Freedom Fundra is, egy a Black Lives Matter korszakában működő nonprofit szervezetre, amely a rendszerszintű rasszizmus elleni küzdelemnek és a fekete hatalomépítés előmozdításának szenteli magát. A szervezet – amely egy 7,6 millió dolláros, katasztrófaelhárításra szánt alapból kapott pénzt – egy 2023-as támogatási javaslatdokumentumban kijelentette, hogy csak a feketék által vezetett és ellenőrzött, elsősorban fekete embereket kiszolgáló csoportokat segíti.

A My Tribe Rise, amely szintén ebből az alapból kapott pénzt, hasonló küldetéssel rendelkezik. A 2019-ben alapított szervezet küldetésének tekinti, hogy eltávolítsa a bandák megbélyegzését, és felvilágosítsa az embereket azokról a pozitív változásokról, amelyek akkor lehetségesek, ha az emberek összefognak az erőszak megszüntetése és a fekete és barna közösségek igényeinek kielégítése érdekében.

 

Illegális bevándorlókat támogatnak a tűz áldozatainak pénzéből

Más csoportok, amelyek a FireAid révén pénzt kaptak, Kaliforniában illegális bevándorlóknak nyújtanak segítséget. Az Alliance for a Better Community (Szövetség a Jobb Közösségért), amely a munkáját a latin közösség társadalmi, gazdasági, faji egyenlőségének és igazságosságának előmozdításaként írja le, szintén kapott pénzt a katasztrófaelhárítási alapból, valamint egy további 5,9 millió dolláros részletet, amelyet az erdőtüzek áldozatainak és közösségeinek folyamatos megsegítésére szántak.

A szervezet a FireAidtől kapott pénzt a Fuerza nevű alapján keresztül osztotta szét, amelyet a FireAid weboldala az Alliance for a Better Community egyik ágaként ír le, amely azonnali, közvetlen pénzsegélyt nyújt a Los Angeles-i erdőtüzek által sújtott alapvető munkavállalóknak és háztartásoknak.

Saját weboldalán azonban a szervezet kijelenti, hogy megduplázza elkötelezettségét a bevándorló és illegális bevándorló családok iránt – annak érdekében, hogy ne csak túléljenek, hanem visszaszerezzék a biztonságot, a hatalmat és a lelki békét – olvasható a weboldalon.

A Fuerza Alapítvány oldala szerint az erdőtüzek sújtotta segítségnyújtás mellett a razziák és a kitelepítések okozta félelemmel való szembenézésre összpontosít közvetlen pénzügyi támogatás, traumával kapcsolatos gyógyító programok és jogi felhatalmazást biztosító források nyújtásával ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

A Home Grown, egy nonprofit szervezet, amely otthoni gyermekfelügyeletet nyújtó szolgáltatókat támogat, a 3,5 millió dolláros, gyermekek és családok számára elkülönített keretből kapott pénzt. A szervezet weboldala szerint elkötelezett amellett, hogy a forrásokat az illegális bevándorlók számára is nyújtsa. A FireAid pénzéből részesült Instituto de Educación Popular del Sur de California is programokat működtet illegális bevándorlók számára.

 

Nem újdonság, amit látunk

2020-ban 10,6 milliárd dollárt ajánlottak fel a Black Lives Matter (BLM) mozgalomhoz kapcsolódó ügyeknek és szervezeteknek. A BLM vállalati adományozói között szerepelt az Amazon, a Gatorade, a Microsoft, a 23andMe és a Tinder, míg a kedvezményezettek között ott volt a kis létszámú Unicorn Riot gerillamédia és a jelentős méretű Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) is. Az továbbra is rejtély, hogy mi történt ezekkel a pénzekkel, hiszen soha nem készült pénzügyi ellenőrzés. Ha azonban megnézzük egyetlen BLM-hez kapcsolódó szervezet – a BLMGNF – tapasztalatait, betekintést nyerhetünk abba, hogy mi történhetett. Az alapítvány története valóban figyelemre méltó.

A BLMGNF több mint kilencvenmillió dollárt kapott 2020-ban, George Floyd halálának évében. A New York Post szerint 2020 végére a csoport hozzávetőlegesen hatvanmillió dolláros egyenleggel rendelkezett, miután 8,4 millió dollárt költött meghatározatlan kiadásokra és költségekre, és 21,7 millió dollárt kötött le a helyi szervezeteknek.

Nem sokkal később bombaként robbant a botrány, amikor a #BLM10 néven ismert csoport nyilvánosan bírálta a BLMGNF-et a pénzügyi átláthatóság, a döntéshozatal és az elszámoltathatóság hiánya miatt. „Legjobb tudomásunk szerint a legtöbb tagozat a 2013-as indulás óta alig vagy egyáltalán nem kapott pénzügyi támogatást a BLMGNF-től” – állította a #BLM10 szóvivője a nyílt levelében. Jogosan vetődött fel tehát a kérdés, hogy mire költötte a szervezet a pénzt, ha nem a mozgalom tagozatainak támogatására.

Patrisse Cullors, a BLM társalapítója – aki azóta lemondott a vezetői tisztségről – ráadásul elismerte, hogy személyes célokra használják azt a Los Angeles-i luxusingatlant, amelyet a szervezet hatmillió dollártért vásárolt teljes titokban.

A kastélyban egyébként hat hálószoba, buliszoba, úszómedence és irodahelyiség is található.

A Black Lives Matter-mozgalom társalapítóját rengeteg kritika érte belső körökből is, mert sokak szerint a hivalkodó életmód ellentmond a társadalmi igazságosság missziójának, amelyet a BLM elméletileg képvisel. Bár a mozgalom rengeteg adományt kapott, Michael Brown családja – akinek megölése miatt indult eredetileg az életvédő mozgalom – nem kapott segítséget a BLM-től.

 

Borítókép: A kaliforniai tűzvész pusztítása (Fotó: AFP)

