Fehéreket nem segítenek a tűzvész után

A FireAid, egy hírességekkel teli adománygyűjtő szervezet, amely körülbelül százmillió dollárt gyűjtött össze, hogy segítséget nyújtson a kaliforniai erdőtüzek károsultjainak, több mint 160 kaliforniai nonprofit szervezetnek osztott szét pénzt – derült ki a Washington Free Beacon áttekintéséből.

Mint ismert, a kaliforniai erdőtűz januárban pusztított. Rengeteg ember vesztette el otthonát, és felbecsülhetetlen értékű kár keletkezett, több tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát Los Angeles környékén. A tűzvész halálos áldozatokat is követelt – emlékeztet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A FireAid februárban bejelentette, hogy a gyűjtött pénzt méltányosan osztja szét, és úgy tűnik, ezt az ígéretet betartotta – bár hagy némi kívánni valót maga után a módszerük.

A fehérek nem kaphatnak támogatást

A Greenline Housing alapítvány például egy 4,8 millió dolláros, egészségügyre és lakhatásra szánt alapból kapott támogatást. Weboldalán ugyanakkor megjegyezte, hogy fehéreknek nem pályázhatnak.

„Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen a Greenline Housing Foundation támogatására, fekete vagy spanyol ajkú személynek kell lennie” – nyilatkozta a csoport.

A Greenline a Free Beaconnak azt nyilatkozta, hogy bárki jelentkezhet és részesülhet a tűzvészekre vonatkozó programjaikban. A weboldaluk erdőtüzekre vonatkozó része azonban tisztázza, hogy a szervezet erőfeszítéseit a fekete és spanyol ajkú közösségek megsegítésére fogja összpontosítani.

Ugyanez igaz a Black Freedom Fundra is, egy a Black Lives Matter korszakában működő nonprofit szervezetre, amely a rendszerszintű rasszizmus elleni küzdelemnek és a fekete hatalomépítés előmozdításának szenteli magát. A szervezet – amely egy 7,6 millió dolláros, katasztrófaelhárításra szánt alapból kapott pénzt – egy 2023-as támogatási javaslatdokumentumban kijelentette, hogy csak a feketék által vezetett és ellenőrzött, elsősorban fekete embereket kiszolgáló csoportokat segíti.

A My Tribe Rise, amely szintén ebből az alapból kapott pénzt, hasonló küldetéssel rendelkezik. A 2019-ben alapított szervezet küldetésének tekinti, hogy eltávolítsa a bandák megbélyegzését, és felvilágosítsa az embereket azokról a pozitív változásokról, amelyek akkor lehetségesek, ha az emberek összefognak az erőszak megszüntetése és a fekete és barna közösségek igényeinek kielégítése érdekében.

Illegális bevándorlókat támogatnak a tűz áldozatainak pénzéből

Más csoportok, amelyek a FireAid révén pénzt kaptak, Kaliforniában illegális bevándorlóknak nyújtanak segítséget. Az Alliance for a Better Community (Szövetség a Jobb Közösségért), amely a munkáját a latin közösség társadalmi, gazdasági, faji egyenlőségének és igazságosságának előmozdításaként írja le, szintén kapott pénzt a katasztrófaelhárítási alapból, valamint egy további 5,9 millió dolláros részletet, amelyet az erdőtüzek áldozatainak és közösségeinek folyamatos megsegítésére szántak.