Globál Nógrádi Györggyel – Kiderült, hova menekülhet Ursula von der Leyen

Elképesztő, ahogy az Európai Unió vezetése ismét hallgat azok után, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan megfenyegette Magyarországot, egyúttal rendkívül érdekes is Brüsszel viselkedése – jelentette ki Nógrádi György a műsorban. A szakértő azt mondta, Ukrajna szabad kezet kapott Szlovákia és Magyarország zsarolása felett, Brüsszelben az a lényeg, hogy folytatódjon a háború.

Zelenszkij, a hálátlan vezető

Nógrádi felidézte, hogy Zelenszkij több dolgot is elvár mindkét országtól, azt azonban elfelejti, hogy humanitárius segítséget nyújtottunk Ukrajnának, valamint az is elkerülte a figyelmét az ukrán államfőnek, hogy tetemes mennyiségű áramot küldünk Ukrajnába.

„Pénzügyileg rengeteg embert idehoztunk gyógyítani. Rengeteg gyereket idehoztunk nyaralni. Aki átjön Ukrajnából, az kap ingyen szállást, vasútjegyet, ellátást, tehát rengeteg dolgot”

– sorolta a szakértő. A villamosenergia kapcsán pedig megjegyezte, hogy ha Magyarország felhagyna az exporttal, hirtelen Brüsszel is habzó szájjal követelné a magyarok megbüntetését, mert egy háborúnak kitett országgal kibabrál.

Kirobbanhat a botrány Ukrajnában és Európában

Az Északi Áramlat gázvezeték ügye kapcsán Nógrádi György elmondta, hogy Németország eltökélt amellett, hogy kivizsgálják a felrobbantott vezeték hátterét. Akkor azonban nagyon nagy bajban lesz Zelenszkij, hiszen odahaza, Ukrajnában az elnök a médián keresztül igyekszik rákenni a dolgot a lehetséges politikai ellenfeleire.

A német sajtóban eközben megjelent az is, hogy a következő köztársasági elnök Németországban egy nő lenne, többek között Ursula von der Leyen neve is felmerült a jelöltek között. Nógrádi György azt mondta, ez egy óriási visszalépés lenne az Európai Bizottság elnökének, mert Brüsszel fejeként van hatalma, német államfőként nincsen – igaz, a botrányai után talán egy menekülőút lehet a német elnökségi szék.

Merz döbbenetes vallomása

Friedrich Merz német kancellár történelmi vallomással felérő beszéde kapcsán Nógrádi György felhívta a figyelmet, hogy Merz soha nem töltött be semmilyen kormányzati szerepet, így alapból nagyon nehéz dolga van, de amit örökölt a Scholz-kormánytól, az tovább nehezíti a pályát. Merz azt mondta, hogy nem látták előre egy évvel ezelőtt, most mekkora a baj, amikor kormányra került, akkor szerzett valós információkat.

„Mondok egy csúnya példát: amikor a német egységet megvalósította Helmut Kohl, a német hírszerzés, a legjobb német titkosszolgálatok, mindenki ledöbbent, mert senki nem tudta, hogy az NDK olyan állapotban van, mint amilyenben volt. Elképesztő állapotok voltak. Most Merz megdöbbenve veszi észre, hogy a német gazdaság hogy áll. Gyakorlatilag kijelentette, hogy nem tudnak többet jóléti kiadásokra költeni, mert nincs több pénzük”

– fogalmazott Nógrádi György. Mindez azért is nagyon fontos, mert ami Németországban történik, az egész Európára, így Magyarországra is hatással van.