Két rendőr meghalt egy lövöldözésben Ausztráliában

Lövöldözés tört ki Ausztrália déli részén Porepunkah városában. A hírek szerint két rendőr életét veszítette, az elkövetőt pedig nagy erőkkel keresik a hatóságok – írja az Origo.

Két rendőr meghalt a helyszínen (Fotó: ABC)

A rendőrség közlése szerint a lövések azután dördültek el, hogy a hatóságok házkutatási parancsukat akarták érvényesíteni egy férfival szemben, aki viszont az eddigi információk alapján szinte azonnal tüzet nyitott a kiérkező tíz rendőrre.

Ketten olyan súlyos sérüléseket szereztek, hogy a helyszínen életüket veszítették, egy rendőrt pedig válságos állapotban szállítottak kórházba.

A helyszínre a nyomozókon kívül nagy erőkkel érkezett meg a speciális egység is páncélozott járművel és egy helikopterrel is. A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy ne hagyják el otthonaikat amíg tart az embervadászat.