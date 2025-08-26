Ausztráliarendőrséglövöldözés

Két rendőr meghalt egy lövöldözésben Ausztráliában

Lövöldözés tört ki egy Ausztrália egyik déli városában. Két rendőr a hírek szerint meghalt, a támadót pedig nagy erőkkel keresik a hatóságok.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 10:55
Fotó: - Forrás: ABC
Lövöldözés tört ki Ausztrália déli részén Porepunkah városában. A hírek szerint két rendőr életét veszítette, az elkövetőt pedig nagy erőkkel keresik a hatóságok – írja az Origo

Két rendőr meghalt a helyszínen
Két rendőr meghalt a helyszínen (Fotó: ABC)

A rendőrség közlése szerint a lövések azután dördültek el, hogy a hatóságok házkutatási parancsukat akarták érvényesíteni egy férfival szemben, aki viszont az eddigi információk alapján szinte azonnal tüzet nyitott a kiérkező tíz rendőrre. 

Ketten olyan súlyos sérüléseket szereztek, hogy a helyszínen életüket veszítették, egy rendőrt pedig válságos állapotban szállítottak kórházba.

 A helyszínre a nyomozókon kívül nagy erőkkel érkezett meg a speciális egység is páncélozott járművel és egy helikopterrel is. A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy ne hagyják el otthonaikat amíg tart az embervadászat. 

Az akció idejére az önkormányzati intézmények és az iskolák is bezártak. További tájékoztatást későbbre ígértek. 

 

