Komoly üzenet: London fontos eseményről zárta ki Izraelt

„Diplomáciai megoldásra van szükség a háború lezárásához: azonnali tűzszünetre, a túszok szabadon bocsátására és a gázai lakosságnak nyújtott humanitárius segítség bővítésére” – tette hozzá.

Az izraeli védelmi minisztérium közölte, hogy a tilalom miatt nem állít fel nemzeti pavilont a vásáron, ahogy azt korábban a DSEI rendezvényein tette.

Az izraeli védelmi cégek – köztük az Elbit Systems, a Rafael, az IAI és az Uvision – továbbra is részt vehetnek a rendezvényen.

UK government will restrict Israeli defense officials from attending a major weapons exhibition in London. 🇬🇧🇮🇱 pic.twitter.com/PUxQkQox5H — Defence Index (@Defence_Index) August 29, 2025

Nagy-Britannia döntése azonban visszhangot keltett: három hónappal ezelőtt a párizsi légi kiállításon Franciaország fekete válaszfalakkal takarta el az izraeli vállalatok standjait, miután azok megtagadták, hogy eltávolítsák termékeiket a támadó fegyverek szekciójából. Ez akkor heves izraeli tiltakozást váltott ki – írja a The Guardian.