Egyesült KirályságIzraelKeir Starmer

Komoly üzenet: London fontos eseményről zárta ki Izraelt

Az Egyesült Királyság kormánya megtiltotta az izraeli tisztviselők részvételét a jövő hónapban megrendezendő országos védelmi kiállításon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 14:50
Védelmi és Hadiipari Kiállítás (DSEI) Londonban Fotó: BURAK BIR Forrás: ANADOLU AGENCY
Az izraeli ipar – beleértve az izraeli vállalatok brit leányvállalatait is – jelen lehet a szeptemberben Londonban sorra kerülő Védelmi és Hadiipari Kiállításon (DSEI), de az Egyesült Királyság kormánya nem küld meghívót az izraeli kormány hivatalos képviselőinek erre a kiemelt ipari eseményre.

London megtiltotta Izrael részvételét a védelmi kiállításon (Fotó: BURAK BIR / ANADOLU AGENCY)
A döntés egybeesik azzal, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök kész elismerni a palesztin államot, miután jelezte: erre akkor kerül sor, ha Izrael nem tesz lépéseket a gázai humanitárius helyzet enyhítésére és más feltételek teljesítésére.

A brit kormány szóvivője így nyilatkozott:

Izrael döntése, hogy tovább fokozza katonai műveleteit Gázában, helytelen. Ennek következményeként megerősíthetjük, hogy az izraeli kormány delegációját nem hívjuk meg a DSEI UK 2025 rendezvényre.

„Diplomáciai megoldásra van szükség a háború lezárásához: azonnali tűzszünetre, a túszok szabadon bocsátására és a gázai lakosságnak nyújtott humanitárius segítség bővítésére” – tette hozzá. 

Az izraeli védelmi minisztérium közölte, hogy a tilalom miatt nem állít fel nemzeti pavilont a vásáron, ahogy azt korábban a DSEI rendezvényein tette.

Az izraeli védelmi cégek – köztük az Elbit Systems, a Rafael, az IAI és az Uvision – továbbra is részt vehetnek a rendezvényen.

Nagy-Britannia döntése azonban visszhangot keltett: három hónappal ezelőtt a párizsi légi kiállításon Franciaország fekete válaszfalakkal takarta el az izraeli vállalatok standjait, miután azok megtagadták, hogy eltávolítsák termékeiket a támadó fegyverek szekciójából. Ez akkor heves izraeli tiltakozást váltott ki – írja a The Guardian.

Izrael most úgy fogalmazott, hogy a brit kormány lépése „sajnálatos diszkrimináció”, amely „teljesen helytelen politikai megfontolásokat visz be egy szakmai védelmi ipari kiállításra”.

A négynapos kiállítás szeptember 9-én nyílik meg, és nemzeti delegációk, valamint magáncégek részvételével zajlik, amelyek katonai felszereléseket és fegyvereket mutatnak be a londoni ExCeL központban. Az eseményt kétévente rendezik meg.

Borítókép: Védelmi és Hadiipari Kiállítás (DSEI) Londonban (Forrás: AFP)

