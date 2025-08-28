Amerikai vélemény: Magyarország Európa legerősebb országa

A rövidfilm címe sokatmondó: „A Magyarországgal kapcsolatos tévhitek cáfolata”.

Magyarország tartja magát, Nyugat-Európa tönkrement

Rubin már a film elején világossá teszi álláspontját

Európa összes országából Magyarország számomra a legerősebb. A közép- és kelet-európai nemzetek közül többen is jól állnak, de Magyarország az igazi bástya az őrület ellen. Nyugat-Európa nagyrészt tönkrement.

A „nyugati őrület” alatt Rubin a nyitott határok politikáját és a woke-ideológia terjesztését érti, amely szerinte belülről gyengíti meg az európai országokat. A filmben felhívja a figyelmet arra is, hogy az EU naponta egymillió eurós bírságot szab ki Magyarországra, pusztán azért, mert a magyar kormány nem hajlandó végrehajtani a kötelező migránskvótákat.

Rubin szavaival: „Ez egy furcsa túszhelyzet.”

A kommentátor éles ellentétekre is rámutatott: Londonban arra figyelmeztették, hogy éjszaka ne tartsa a telefonját a kezében, mert könnyen kirabolhatják. Budapesten azonban – mint mondja – teljesen más élményben volt része: biztonságban érezte magát, és semmilyen hasonló aggodalma nem volt. Rubin szerint ez is bizonyítja, hogy Magyarország más utat jár, és eredményesen védi a polgárait.