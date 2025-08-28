Magyarországról fogalmazott véleményt a népszerű youtuber, aki májusban járt Budapesten, ahol a CPAC Hungary 2025 rendezvényen tartott előadást, és egy dokumentumfilmben is összefoglalta élményeit, írja a Hungarian Conservative.
Amerikai vélemény: Magyarország Európa legerősebb országa
Az amerikai politikai kommentátor és médiaszemélyiség, Dave Rubin szerint Magyarország ma Európa legerősebb állama – egy olyan ország, amely szembe mer menni a brüsszeli nyomásgyakorlással és védi a saját szuverenitását.
A rövidfilm címe sokatmondó: „A Magyarországgal kapcsolatos tévhitek cáfolata”.
Magyarország tartja magát, Nyugat-Európa tönkrement
Rubin már a film elején világossá teszi álláspontját
Európa összes országából Magyarország számomra a legerősebb. A közép- és kelet-európai nemzetek közül többen is jól állnak, de Magyarország az igazi bástya az őrület ellen. Nyugat-Európa nagyrészt tönkrement.
A „nyugati őrület” alatt Rubin a nyitott határok politikáját és a woke-ideológia terjesztését érti, amely szerinte belülről gyengíti meg az európai országokat. A filmben felhívja a figyelmet arra is, hogy az EU naponta egymillió eurós bírságot szab ki Magyarországra, pusztán azért, mert a magyar kormány nem hajlandó végrehajtani a kötelező migránskvótákat.
Rubin szavaival: „Ez egy furcsa túszhelyzet.”
A kommentátor éles ellentétekre is rámutatott: Londonban arra figyelmeztették, hogy éjszaka ne tartsa a telefonját a kezében, mert könnyen kirabolhatják. Budapesten azonban – mint mondja – teljesen más élményben volt része: biztonságban érezte magát, és semmilyen hasonló aggodalma nem volt. Rubin szerint ez is bizonyítja, hogy Magyarország más utat jár, és eredményesen védi a polgárait.
További Külföld híreink
A média elleni harc
CPAC Hungaryn mondott beszédében Rubin a nyugati média működését bírálta.
Úgy fogalmazott: „Ha te vagy a történet jó oldala, aki a családját és hazáját akarja védeni, de a média mindvégig rosszfiúként állít be, akkor hogyan lehet ezzel megbirkózni?”
Ez a gondolatmenet szerinte nem ismeretlen Magyarországon: a kormányt rendszeresen támadják nemzetközi médiumok, gyakran ugyanazok a csatornák, amelyek kritikátlanul támogatják a bevándorláspárti politikát.
Magyarország mint jó példa
Dave Rubin dokumentumfilmje újabb jele annak, hogy Magyarország a nemzetközi konzervatív közvélemény számára szimbólummá vált: egy ország, amely nem fél szembeszállni Brüsszel politikai nyomásával, és képes alternatívát mutatni a válságba sodródó Nyugat-Európával szemben.
További Külföld híreink
Borítókép: The Rubin Report - Dave Rubin és Orbán Balázs a CPAC Hungary 2025-ön (Fotó: MTI/Csudai Sándor)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Melania Trump is részvétét fejezte ki a minneapolisi lövöldözés áldozatainak családjának
A támadó transznemű volt, és gyűlölte a keresztényeket.
EU: Ukrajna céldátumot kapott, a Nyugat-Balkán csak ígéreteket
Brüsszeli képmutatás és nyomásgyakorlás.
Menczer Tamás: Az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot. Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.
Brüsszelt nem érdeklik az ukrán támadások, csak Kijevért aggódnak
Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Melania Trump is részvétét fejezte ki a minneapolisi lövöldözés áldozatainak családjának
A támadó transznemű volt, és gyűlölte a keresztényeket.
EU: Ukrajna céldátumot kapott, a Nyugat-Balkán csak ígéreteket
Brüsszeli képmutatás és nyomásgyakorlás.
Menczer Tamás: Az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot. Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.
Brüsszelt nem érdeklik az ukrán támadások, csak Kijevért aggódnak
Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban.