Amerikai vélemény: Magyarország Európa legerősebb országa

Az amerikai politikai kommentátor és médiaszemélyiség, Dave Rubin szerint Magyarország ma Európa legerősebb állama – egy olyan ország, amely szembe mer menni a brüsszeli nyomásgyakorlással és védi a saját szuverenitását.

Szabó István
Forrás: Hungarian Conservative2025. 08. 28. 13:07
The Rubin Report - Dave Rubin és Orbán Balázs Fotó: Csudai Sándor
Magyarországról fogalmazott véleményt a népszerű youtuber, aki májusban járt Budapesten, ahol a CPAC Hungary 2025 rendezvényen tartott előadást, és egy dokumentumfilmben is összefoglalta élményeit, írja a Hungarian Conservative.

Magyarország
Dave Rubin (Fotó: Hungarian Conservative)

A rövidfilm címe sokatmondó: „A Magyarországgal kapcsolatos tévhitek cáfolata”.

Magyarország tartja magát, Nyugat-Európa tönkrement

Rubin már a film elején világossá teszi álláspontját

Európa összes országából Magyarország számomra a legerősebb. A közép- és kelet-európai nemzetek közül többen is jól állnak, de Magyarország az igazi bástya az őrület ellen. Nyugat-Európa nagyrészt tönkrement.

A „nyugati őrület” alatt Rubin a nyitott határok politikáját és a woke-ideológia terjesztését érti, amely szerinte belülről gyengíti meg az európai országokat. A filmben felhívja a figyelmet arra is, hogy az EU naponta egymillió eurós bírságot szab ki Magyarországra, pusztán azért, mert a magyar kormány nem hajlandó végrehajtani a kötelező migránskvótákat. 

Rubin szavaival: „Ez egy furcsa túszhelyzet.”

A kommentátor éles ellentétekre is rámutatott: Londonban arra figyelmeztették, hogy éjszaka ne tartsa a telefonját a kezében, mert könnyen kirabolhatják. Budapesten azonban – mint mondja – teljesen más élményben volt része: biztonságban érezte magát, és semmilyen hasonló aggodalma nem volt. Rubin szerint ez is bizonyítja, hogy Magyarország más utat jár, és eredményesen védi a polgárait.

A média elleni harc

CPAC Hungaryn mondott beszédében Rubin a nyugati média működését bírálta. 

Úgy fogalmazott: „Ha te vagy a történet jó oldala, aki a családját és hazáját akarja védeni, de a média mindvégig rosszfiúként állít be, akkor hogyan lehet ezzel megbirkózni?” 

Ez a gondolatmenet szerinte nem ismeretlen Magyarországon: a kormányt rendszeresen támadják nemzetközi médiumok, gyakran ugyanazok a csatornák, amelyek kritikátlanul támogatják a bevándorláspárti politikát.

Magyarország mint jó példa

Dave Rubin dokumentumfilmje újabb jele annak, hogy Magyarország a nemzetközi konzervatív közvélemény számára szimbólummá vált: egy ország, amely nem fél szembeszállni Brüsszel politikai nyomásával, és képes alternatívát mutatni a válságba sodródó Nyugat-Európával szemben.

Borítókép: The Rubin Report - Dave Rubin és Orbán Balázs a CPAC Hungary 2025-ön (Fotó: MTI/Csudai Sándor)

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

A Tisza etyeki beszéde leplezte le Magyar Péter hazugságait

Csépányi Balázs avatarja

Ezt hívják buktának: elhangzott az igazságbeszéd, nem lehet tovább hazudozni.

