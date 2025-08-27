Rendkívüli

Közelebb a BL-álmokhoz! Máris vezet a Fradi

Angela MerkelBudapestbemutató

Magyarországra jön Merkel, ez az oka

Németország egykori kancellárja Budapestre érkezik október 1-jén. Angela Merkel saját, Szabadság című életrajzi könyvét mutatja be.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 17:56
Fotó: ANGELOS TZORTZINIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A volt német kancellár saját könyvének bemutatójára érkezik hazánkba. Angela Merkel önéletrajzi kötetét népszerűsíti Budapesten. 

Angela Merkel életrajzi könyvét mutatja be
Angela Merkel életrajzi könyvét mutatja be 
Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Az esemény ismertetőjében kiemelték: Angela Merkel tizenhat éven át viselte Németország kormányzásának felelősségét, cselekedeteivel és véleményével formálta a német, az európai és a nemzetközi politikát. A Szabadság című önéletrajzi könyv betekintést nyújt majd Merkel életébe, aki két német államban is élt: 1990-ig az NDK-ban, 1990 óta az újraegyesített Németországban.

A könyv alapján az olvasók képet kaphatnak róla, hogy a kancellár hogy jutott keletnémet nőként a CDU csúcsára, majd hogyan lett Németország első női kancellárja. 

A könyv emellett az ígéretek szerint bevezet a nemzetközi politika kulisszái mögé, és megmutatja, milyen jelentősége lehet a személyes beszélgetésnek, illetve hol húzódnak azok a bizonyos határok. 

Borítókép: Angela Merkel könyve bemutatóján Athénban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.