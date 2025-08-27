Magyarországra jön Merkel, ez az oka

A volt német kancellár saját könyvének bemutatójára érkezik hazánkba. Angela Merkel önéletrajzi kötetét népszerűsíti Budapesten.

Angela Merkel életrajzi könyvét mutatja be

Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Az esemény ismertetőjében kiemelték: Angela Merkel tizenhat éven át viselte Németország kormányzásának felelősségét, cselekedeteivel és véleményével formálta a német, az európai és a nemzetközi politikát. A Szabadság című önéletrajzi könyv betekintést nyújt majd Merkel életébe, aki két német államban is élt: 1990-ig az NDK-ban, 1990 óta az újraegyesített Németországban.

A könyv alapján az olvasók képet kaphatnak róla, hogy a kancellár hogy jutott keletnémet nőként a CDU csúcsára, majd hogyan lett Németország első női kancellárja.

A könyv emellett az ígéretek szerint bevezet a nemzetközi politika kulisszái mögé, és megmutatja, milyen jelentősége lehet a személyes beszélgetésnek, illetve hol húzódnak azok a bizonyos határok.

Borítókép: Angela Merkel könyve bemutatóján Athénban (Fotó: AFP)