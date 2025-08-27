Megbukott Brüsszel, ezt már a Politico is elismeri

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég Skóciában tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. Az ott megkötött vámmegállapodást nehéz lenne nem úgy értelmezni, mint Brüsszel behódolását, ez azonban nem példa nélküli a történelemben.

Brüsszel egyszer már behódolt Trumpnak

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A Politico cikke is megemlékezik róla, hogy hajdanán a kínaiak is hasonlóképpen jártak a britekkel.

Az első ópiumháború ugyanis csak a felszínen szólt a narkotikumról. A mélyben valójában gazdasági jellegű konfliktus volt Nagy-Britannia és Kína között, miután utóbbinak nemigen tudtak a pénzen kívül olyan árut ajánlani a britek, amivel ne rendelkeztek volna. Erre válaszul született meg az ópiumkereskedelem, amely lassan felemésztette a kínai társadalmat. A kínai udvar tisztviselői egy ponton közölték a britekkel: nem kérnek többet a halálos drogból. A britek pedig ágyúnaszáddal válaszoltak, a többi pedig – ahogy mondani szokták – már történelem.

A helyzet ismerős lehet, hiszen a fenti konfliktusban a britek egy egyenlőtlen szerződést tudtak kikényszeríteni a kínaiaktól, akik erre nem voltak felkészülve. Most pedig az Európai Unió van ugyanebben a helyzetben, ismeri el a brüsszeli lap.

Ursula von der Leyen múlt havi kiruccanása Donald Trump skóciai, turnberry-i golfpályájára, hogy aláírjon egy rendkívül kiegyensúlyozatlan kereskedelmi megállapodást, félelmet keltett a politikusok és az elemzők körében, hogy Európa elveszti azt a befolyását, amelyet egykor vezető globális kereskedelmi hatalomként birtokolt.

A bizottság botrányt botrányra halmozó elnöke azonban most úgy fest, megtanulja egy életre: aki egyszer behódol, az másodszor is be fog.

Éppen csak megszáradt a tinta a szerződésen, Trump hétfőn megduplázta a tétet azzal, hogy új vámok kivetését helyezte kilátásba az EU-ra a digitális szabályozások miatt, amelyek szerinte egyenlőtlen módon sújtanák az amerikai technológiai óriásokat. Ezt azonban, még ha papíron nem is tűnik méltányosnak, megteheti az amerikai elnök, miután jelenleg nála vannak az ütőkártyák, már ami a katonai és technológiai ipart illeti.

Európa jelenleg sajnos erőtlen, globális szerepe pedig folyamatosan csökken.

Brüsszel nem tanult

Az európai vezetés a korábbi Trump-kormány alatt is kapott figyelmeztető jeleket, hogy nem támaszkodhat mindenben az Egyesült Államokra, azonban ezt a rövidlátó politika okán senki nem vette figyelembe Brüsszelben. Most pedig elérkezett ennek a böjtje.

Megfizetjük az árát annak, hogy figyelmen kívül hagytuk az első Trump-adminisztráció alatt kapott ébresztőt – és visszaaludtunk. És remélem, hogy most nem ezt tesszük

– mondta Sabine Weyand, az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatója.