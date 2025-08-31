Donald TrumpEgyesült Államokgolf

Trump nem halt meg, kiderült hová tűnt az elnök

Donald Trump a munka ünnepén az amerikai dolgozók gazdasági érdekeire hívta fel a figyelmet, miközben az interneten találgatások jelentek meg tartózkodási helyéről és egészségi állapotáról. A pletykákat Trump szombaton gyorsan megcáfolta, amikor családjával a Trump National Golf Club virginiai pályáján jelent meg.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 31. 15:27
Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fehér Ház helyettes szóvivője, Taylor Rogers a Fox Newsnak elmondta: Trump elnök szerint az amerikai dolgozó a gazdaság szíve és lelke, ezért olyan programot támogat, amely mindig őket helyezi előtérbe – a történelmi középosztályi adócsökkentésektől kezdve a közel 10 billió dolláros beruházásokig, amelyek magas fizetésű munkahelyeket teremtenek az egész országban – írja az Origo. 

A pletykákat Trump gyorsan megcáfolta
A pletykákat Trump gyorsan megcáfolta
(Fotó: AFP)

Gazdasági sikerek és új programok

A Trump-kormányzat a „Jólét Aranykorát” hirdeti: a munkahelyteremtést, a bérnövekedést, az új gyakornoki programokat és a szabályozások enyhítését emelték ki. A Fehér Ház adatai szerint idén több mint 183 ezer új gyakornok kezdett, 84 millió dollárt fordítottak új képzési támogatásokra, emellett AI-akciótervet indítottak a dolgozók technológiai felkészítésére. Az adminisztráció a vállalati ígéreteket is bizonyítékként hozta fel: áprilisban az „Investing in America” eseményen az NVIDIA 500 milliárd dollárt ígért amerikai csipgyártásra, az Apple 500 milliárdot a gyárbővítésre, az IBM 150 milliárdot AI-kutatásra, a SoftBank pedig 700 milliárd dolláros infrastruktúra-projektet jelentett be.

Trump szerint a választás óta több mint 8 billió dollárnyi beruházást jelentettek be az amerikai cégek.

A Fehér Ház hangsúlyozta továbbá a 2025-ben tervezett félmillió új munkahelyet, a hajléktalan és veszélyeztetett veteránoknak szánt 61 millió dolláros támogatást, valamint a Munkaügyi Minisztérium egészségügyi költségeket csökkentő intézkedéseit.

Trump nyilvános megjelenése a találgatásoknak véget vetett

Az elmúlt napok azonban nem ezekről, hanem sokkal inkább az interneten terjedő pletykákról szóltak. Péntek éjszaka és szombat reggel a #WhereIsTrump és a #TrumpIsDead címkék futottak az X-en, mivel az elnök nyilvános programja üres volt, és újra felhasznált fotókon látszottak kisebb zúzódások. 

Az Account Buzzing Pop oldal szerint „Donald Trump napok óta nem jelent meg, a hétvégére sem volt ütemezve nyilvános programja.”

A találgatásokat Trump szombaton gyorsan megcáfolta: a Fehér Ház előtt és a sterlingi Trump National Golf Clubban a családjával együtt látták, fehér pólóban és piros MAGA sapkában.

US President Donald Trump (C) and his granddaughter Kai Trump (L) load the motorcade on the south lawn of the White House in Washington DC on August 30, 2025, as they head to Trump National golf course in Sterling, Virginia, (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump és unokája, Kai Trump golfozni mennek
(Fotó: AFP)

Bár a Fehér Ház eredetileg a munka ünnepét Trump gazdasági eredményeinek kiemelésére szerette volna használni, a hétvége valószínűleg legalább annyira emlékezetes marad a golfpályán tett megjelenése és az internetes találgatások eloszlatása miatt is. Az Egyesült Államokban a munka ünnepe (Labor Day) minden évben szeptember első hétfőjén van.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.