Meloni szerint az Európai Unió geopolitikai jelentéktelenségre van ítélve

A jobbközép kormányfő zárta a Comunione e Liberazione olasz katolikus lelkiségi mozgalom 46. alkalommal megrendezett, egyhetes programsorozatát. A miniszterelnök közel egyórás felszólalásában számos nemzetközi és belpolitikai témát érintett. Thomas S. Eliot költőt idézve kifejtette, hogy korunkban is az értékek nélküli „semmi igyekszik teret nyerni”, amely nemzeti, családi, vallási identitás nélküli egyéneket akar létrehozni.

Emlékeztetett, hogy kormánya októberben tölti be harmadik évét, és kiemelte, hogy a jobbközépnek köszönhetően Olaszország már nem számít Európa „gazdasági betegének”.

Hangsúlyozta, hogy Róma mindig is Izrael védekezéshez való jogát támogatta, ugyanakkor kijelentette, hogy a zsidó állam reakciója túllépte az arányosság elvét, ami túl sok ártatlan áldozatot követel, és a helyi keresztény közösséget sem kíméli. Nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett a Hamász palesztin terrorszervezetre a túszok elengedéséért.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Giorgia Meloni úgy vélte, van lehetőség a tárgyalásos megoldásra. Ami a bevándorlást illeti, hangsúlyozta, hogy kizárólag a szabályozott bevándorlás képviselhet gazdasági hasznot, miközben „az illegális és ellenőrzés nélküli migráció kárt okoz minden társadalomban”.

„Nincsen bíró, politikus vagy bürokrata, aki meg tudja akadályozni, hogy betartsuk az olasz állam törvényeit, biztosítsuk az állampolgárok biztonságát, küzdjünk a harmadik évezred rabszolgatartóival szemben, és életeket mentsünk”– összegezte kormánya migrációs politikáját Meloni.