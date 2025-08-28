UkrajnaEU-csatlakozástámadás

Menczer Tamás: Az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot

Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot. Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 15:38
Fotó: THOMAS KOEHLER Forrás: Photothek Media Lab
Szerhij Szidorenki, „Zelenszkij házi újságírója bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen” – jelentette ki a videóban Menczer Tamás.

A felvételhez csatolt bejátszásban az látszik, hogy Szerhij Szidorenko kijelenti: „mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől”.

Menczer Tamás szerint „bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba”, viszont „ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle”. A kommunikációs igazgató úgy vélekedett, hogy 

Ukrajna támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen. Felszólította Ukrajnát, hogy ezt azonnal fejezze be.

Menczer Tamás hozzátette: azt sem szabad elfelejteni, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

