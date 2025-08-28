Menczer Tamás: Az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot

Szerhij Szidorenki, „Zelenszkij házi újságírója bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen” – jelentette ki a videóban Menczer Tamás.

A felvételhez csatolt bejátszásban az látszik, hogy Szerhij Szidorenko kijelenti: „mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől”.

Menczer Tamás szerint „bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba”, viszont „ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle”. A kommunikációs igazgató úgy vélekedett, hogy

Ukrajna támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen. Felszólította Ukrajnát, hogy ezt azonnal fejezze be.

Menczer Tamás hozzátette: azt sem szabad elfelejteni, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)