Nagy-Britanniahurrikánesőzés

Brutális esőket várnak – a hurrikán miatt figyelmeztetést adtak ki

Esőre adott ki figyelmeztetést a brit meteorológiai szolgálat több régióra. Nagy-Britannia több pontján áramkimaradásokra is lehet számítani.

Munkatársunktól
2025. 08. 28. 17:36
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy-Britannia meteorológiai szolgálata (Met Office) sárga riasztást adott ki Walesre és Anglia egyes részeire az Atlanti-óceánon átvonuló Erin hurrikán utóhatásai miatt – hívja fel a figyelmet a The Independent brit napilap.

Mielőtt elérte volna Nagy-Britannia területét, az Erin hurrikán az Egyesült Államokban is fennakadásokat okozott
Mielőtt elérte volna Nagy-Britannia területét, az Erin hurrikán az Egyesült Államokban is fennakadásokat okozott (Fotó: Getty Images via AFP)

A sárga riasztás csütörtökön reggel 8 órakor lépett életbe Walesben érintve Bridgend, Powys, Swansea és Neath területeit. Az Anglia egyes részeire, köztük Kelet-, Délkelet-, Délnyugat-Anglia és London területére vonatkozó figyelmeztetés csütörtökön este 10 órakor lép életbe, és péntek délig tart.

A csütörtöki nap nagy részére heves záporokat várnak, amelyek a Bristol-csatorna felől érkeznek.

A meteorológusok szerint akár áradásokra és áramkimaradásokra is számítani kell, emellett a tömegközlekedésben is okozhat fennakadásokat az időjárás. Ezért arra kérték az embereket, hogy készüljenek fel.

Az emberek jobban megbirkóznak az áramkimaradásokkal, ha előre felkészülnek rájuk. Ez könnyen megtehető: érdemes beszerezni zseblámpákat és elemeket, mobiltelefon-töltőt és egyéb alapvető tárgyakat

– áll a figyelmeztetésben.

A Nagy-Britanniában tapasztalható időjárási jelenségeket az Erin hurrikán okozza, amely a múlt héten sújtotta az Egyesült Államokat. A hurrikán augusztus 16-án a legmagasabb ötös kategóriájú viharrá erősödött, tartósan 200 kilométer per óra feletti sebességű széllel.

A Met Office arra figyelmeztetett, hogy ezen a hétvégén heves esőzésre és 80 kilométer per óra feletti széllökésekre is lehet számítani egyes területeken, különösen a part mentén és a magasabban fekvő területeken.

Az Egyesült Királyság időjárását jelenleg nyugati szélrendszer határozza meg, amely a következő napokban nedves és szeles időjárást hoz, csütörtökön és pénteken pedig hosszabb esőzések várhatók az ország nagy részén

– mondta Steve Willington vezető meteorológus.

A hurrikán hozta esőre nagy szüksége volt Nagy-Britanniának, ugyanis az elmúlt időszakban szárazságot és rekordmagas hőmérsékleteket tapasztaltak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.