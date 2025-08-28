Brutális esőket várnak – a hurrikán miatt figyelmeztetést adtak ki

Nagy-Britannia meteorológiai szolgálata (Met Office) sárga riasztást adott ki Walesre és Anglia egyes részeire az Atlanti-óceánon átvonuló Erin hurrikán utóhatásai miatt – hívja fel a figyelmet a The Independent brit napilap.
A sárga riasztás csütörtökön reggel 8 órakor lépett életbe Walesben érintve Bridgend, Powys, Swansea és Neath területeit. Az Anglia egyes részeire, köztük Kelet-, Délkelet-, Délnyugat-Anglia és London területére vonatkozó figyelmeztetés csütörtökön este 10 órakor lép életbe, és péntek délig tart.
A csütörtöki nap nagy részére heves záporokat várnak, amelyek a Bristol-csatorna felől érkeznek.
A meteorológusok szerint akár áradásokra és áramkimaradásokra is számítani kell, emellett a tömegközlekedésben is okozhat fennakadásokat az időjárás. Ezért arra kérték az embereket, hogy készüljenek fel.
Az emberek jobban megbirkóznak az áramkimaradásokkal, ha előre felkészülnek rájuk. Ez könnyen megtehető: érdemes beszerezni zseblámpákat és elemeket, mobiltelefon-töltőt és egyéb alapvető tárgyakat
– áll a figyelmeztetésben.
A Nagy-Britanniában tapasztalható időjárási jelenségeket az Erin hurrikán okozza, amely a múlt héten sújtotta az Egyesült Államokat. A hurrikán augusztus 16-án a legmagasabb ötös kategóriájú viharrá erősödött, tartósan 200 kilométer per óra feletti sebességű széllel.
A Met Office arra figyelmeztetett, hogy ezen a hétvégén heves esőzésre és 80 kilométer per óra feletti széllökésekre is lehet számítani egyes területeken, különösen a part mentén és a magasabban fekvő területeken.
Az Egyesült Királyság időjárását jelenleg nyugati szélrendszer határozza meg, amely a következő napokban nedves és szeles időjárást hoz, csütörtökön és pénteken pedig hosszabb esőzések várhatók az ország nagy részén
– mondta Steve Willington vezető meteorológus.
A hurrikán hozta esőre nagy szüksége volt Nagy-Britanniának, ugyanis az elmúlt időszakban szárazságot és rekordmagas hőmérsékleteket tapasztaltak.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)