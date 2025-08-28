Brutális esőket várnak – a hurrikán miatt figyelmeztetést adtak ki

Nagy-Britannia meteorológiai szolgálata (Met Office) sárga riasztást adott ki Walesre és Anglia egyes részeire az Atlanti-óceánon átvonuló Erin hurrikán utóhatásai miatt – hívja fel a figyelmet a The Independent brit napilap.

Mielőtt elérte volna Nagy-Britannia területét, az Erin hurrikán az Egyesült Államokban is fennakadásokat okozott (Fotó: Getty Images via AFP)

A sárga riasztás csütörtökön reggel 8 órakor lépett életbe Walesben érintve Bridgend, Powys, Swansea és Neath területeit. Az Anglia egyes részeire, köztük Kelet-, Délkelet-, Délnyugat-Anglia és London területére vonatkozó figyelmeztetés csütörtökön este 10 órakor lép életbe, és péntek délig tart.

A csütörtöki nap nagy részére heves záporokat várnak, amelyek a Bristol-csatorna felől érkeznek.

A meteorológusok szerint akár áradásokra és áramkimaradásokra is számítani kell, emellett a tömegközlekedésben is okozhat fennakadásokat az időjárás. Ezért arra kérték az embereket, hogy készüljenek fel.

Az emberek jobban megbirkóznak az áramkimaradásokkal, ha előre felkészülnek rájuk. Ez könnyen megtehető: érdemes beszerezni zseblámpákat és elemeket, mobiltelefon-töltőt és egyéb alapvető tárgyakat

– áll a figyelmeztetésben.

A Nagy-Britanniában tapasztalható időjárási jelenségeket az Erin hurrikán okozza, amely a múlt héten sújtotta az Egyesült Államokat. A hurrikán augusztus 16-án a legmagasabb ötös kategóriájú viharrá erősödött, tartósan 200 kilométer per óra feletti sebességű széllel.

A Met Office arra figyelmeztetett, hogy ezen a hétvégén heves esőzésre és 80 kilométer per óra feletti széllökésekre is lehet számítani egyes területeken, különösen a part mentén és a magasabban fekvő területeken.

Az Egyesült Királyság időjárását jelenleg nyugati szélrendszer határozza meg, amely a következő napokban nedves és szeles időjárást hoz, csütörtökön és pénteken pedig hosszabb esőzések várhatók az ország nagy részén

– mondta Steve Willington vezető meteorológus.

A hurrikán hozta esőre nagy szüksége volt Nagy-Britanniának, ugyanis az elmúlt időszakban szárazságot és rekordmagas hőmérsékleteket tapasztaltak.

