Lemondott mandátumáról a német politikus

A Bundestagban változás történik: a német politikus, a 45 éves Robert Habeck helyét a 26 éves Mayra Vriesema, a schleswig-holsteini zöldpárti politikus veszi át. Habeck augusztus 27-én reggel adta le mandátumát, és a megbukott közlekedésilámpa-koalíció gazdasági minisztere szeptember 1-jével búcsúzik a szövetségi politikától. A fiatal Vriesema ezzel új fejezetet kezd Bundestagi pályafutásában – számolt be róla az Origo.

A 26 éves Mayra Vriesema lép a népszerű német politikus helyére a Bundestagban

Fotó: MARKUS SCHOLZ / DPA