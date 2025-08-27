Rendkívüli

Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

bundestagNémetországHabeck

Lemondott mandátumáról a német politikus

Robert Habeck korábbi parlamenti pozícióját a Bundestagban szeptember 1-jétől a 26 éves Mayra Vriesema tölti be. Az ifjú német politikus izgatottan fogadta új feladatát, és baloldali–zöld ellenzéki tevékenységet helyezte előtérbe. Habeck távozásának hátterében politikai elképzelései és a koalíciós nehézségek állnak, miközben a döntés újra napirendre hozta a választási reform kérdését.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 16:51
Robert Habeck német politikus (Fotó: AFP)
A Bundestagban változás történik: a német politikus, a 45 éves Robert Habeck helyét a 26 éves Mayra Vriesema, a schleswig-holsteini zöldpárti politikus veszi át. Habeck augusztus 27-én reggel adta le mandátumát, és a megbukott közlekedésilámpa-koalíció gazdasági minisztere szeptember 1-jével búcsúzik a szövetségi politikától. A fiatal Vriesema ezzel új fejezetet kezd Bundestagi pályafutásában – számolt be róla az Origo.

A 26 éves Mayra Vriesema lép a népszerű német politikus helyére a Bundestagban
Fotó: MARKUS SCHOLZ / DPA

A fekete-zöldet a CDU – Merz, Söder, Spahn, Klöckner – megvetette és tönkretette

 – fakadt ki Habeck. A helyére lépő Mayra Vriesema a németországi szövetségi választáson az országos lista ötödik helyén szerepelt. Vriesema jelenleg nemzetközi politika és nemzetközi jog mesterképzésen tanul és Instagramon így nyilatkozott: 

Emberek, híreim vannak! Nagy köszönet Robertnek az elmúlt évek munkájáért és a bizalomért.

Majd baloldali–zöld ellenzéki munkát jelentett be. Habeck döntését azzal is indokolta, hogy nemcsak a közlekedésilámpa-koalíciót, hanem politikai elképzelését is elutasították, „hogy a Zöldeket a társadalmi középbe vigye”, és a két korábbi néppárt zsugorodása miatt „stabilizálja a centrumot” – írja a Bild.

A német politikus egy videóban beszélt a döntéséről:

Borítókép: Robert Habeck német politikus (Fotó: AFP)

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

