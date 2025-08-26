A válság idején gazdagodtak meg az NGO-k

Az NGO-k támogatása válság idején ugrott meg

A legfeltűnőbb változás a türkizkék kormány távozása után következett be, amikor Rudolf Anschober lett az egészségügyért és szociális ügyekért felelős miniszter.

Ebben az időszakban Ausztria éppen a koronavírus-válság kellős közepén volt: vállalkozások zártak be, családok éltek jelentős bizonytalanságban.

Mégis, miközben az emberek minden kiadást kétszer is meggondoltak, az NGO-knak nyújtott támogatások hirtelen megugrottak.

2020-ról 2021-re nemcsak hogy nőttek az összegek – Rudolf Anschober idején több mint háromszorosukra emelkedtek.

A jelenlegi szociális miniszter, Korinna Schumann kénytelen volt részletes válaszokat adni egy 2174 kérdésből álló interpellációra, amelyet az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egyik képviselője, Christian Schnedlitz nyújtott be.