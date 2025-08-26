AusztriatámogatásNGOválságkoronavírus

A válság idején gazdagodtak meg az NGO-k

Ausztria válságos éveket élt át a koronavírus-járvány idején, amikor a lakosság jelentős része komoly megszorításokkal szembesült. Ebben az időszakban azonban az NGO-k kiemelkedő mértékű állami támogatásban részesültek. A most nyilvánosságra hozott adatok alapján több száz millió euró közpénz jutott különféle egyesületekhez.

Wiedermann Béla
2025. 08. 26. 5:35
Rudolf Anschober Forrás: AFP
Ausztriában 2019 óta közel 283 millió eurót osztottak szét különböző NGO-knak – derült ki egy parlamenti kérdéssorozatra adott hivatalos válaszból. A támogatások összege drámai mértékben nőtt azóta, hogy a Zöldek kormányra kerültek. A legnagyobb összegeket olyan szervezetek kapták, mint az osztrák menekültügyi koordináció, amelynek csaknem 7,56 millió euró jutott.

NGO-k százmilliókat kaptak Ausztriában, miközben a lakosság megszorításokkal küzdött – a válság évei aranykort hoztak a civil szervezeteknek. Fotó: AFP

Az NGO-k támogatása válság idején ugrott meg

A legfeltűnőbb változás a türkizkék kormány távozása után következett be, amikor Rudolf Anschober lett az egészségügyért és szociális ügyekért felelős miniszter. 

Ebben az időszakban Ausztria éppen a koronavírus-válság kellős közepén volt: vállalkozások zártak be, családok éltek jelentős bizonytalanságban. 

Mégis, miközben az emberek minden kiadást kétszer is meggondoltak, az NGO-knak nyújtott támogatások hirtelen megugrottak.

2020-ról 2021-re nemcsak hogy nőttek az összegek – Rudolf Anschober idején több mint háromszorosukra emelkedtek.

A jelenlegi szociális miniszter, Korinna Schumann kénytelen volt részletes válaszokat adni egy 2174 kérdésből álló interpellációra, amelyet az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egyik képviselője, Christian Schnedlitz nyújtott be. 

Az adatok szerint például az „AFYA – Egyesület az interkulturális egészségfejlesztésért” 263 422,37 eurót kapott.

Egyre többen tesznek fel kérdéseket az NGO-komplexumról

Schnedlitz azzal indokolta a kérdéssorozatot, hogy átláthatóságot kell teremteni az NGO-támogatások milliós dzsungelében. A válaszok szerinte megdöbbentő képet festenek arról, milyen mértékben ömlik az adófizetői pénz olyan szervezetekhez, amelyek társadalmi hasznossága vitatott.

Évről évre hatalmas összegek tűnnek el olyan struktúrákban, amelyek tényleges haszna a lakosság széles rétegei számára rendkívül vitatott.

A most nyilvánosságra hozott részletek várhatóan nem zárják le a vitát – épp ellenkezőleg, az osztrák belpolitika újabb kérdésekkel és feszültségekkel nézhet szembe az NGO-k finanszírozása kapcsán.

Borítókép: Rudolf Anschober (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

