Brüsszel szövegét mondta fel a baloldali polgármester

Ünnepélyes aláírási ceremónia színhelye volt a budapesti VII. kerületi polgármesteri hivatal – számol be róla közösségi oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége. A kerület polgármestere, Niedermüller Péter testvérvárosi kapcsolatok létesítéséről szóló szándéknyilatkozatot írt alá az ukrajnai Kremencsuk város vezetőjével, Vitalij Maleckijjel.

Niedermüller Péter az ukrán nagykövetet is vendégül látta az aláírási ceremónián (Fotó: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine in Hungary)

A nagykövetség beszámolója szerint az aláírási ceremónián Niedermüller „szolidaritását fejezte ki Ukrajnával és az ukrán néppel a provokálatlan orosz agresszió rendkívül nehéz időszakában, valamint készségét arra, hogy mindenben támogassa államunkat, amely

nemcsak szuverenitását, hanem egész Európát is védi.”

Erzsébetváros DK-s polgármestere ezzel felmondta ugyanazt a szöveget, amelyet a brüsszeli elit is hangoztat az orosz–ukrán háború további folytatásának indoklására.

Mint arról beszámoltunk, Niedermüller az augusztus 24-én az Ukrajna nemzeti ünnepe alkalmából tartott budapesti megemlékezésen is hasonlóan fogalmazott, akkor azt mondta, hogy szerinte Moszkva nemcsak területeket akar megszerezni, hanem Ukrajna múltját és kultúráját is semmibe veszi, valamint hangsúlyozta, hogy

„Kijev küzdelme túlmutat saját függetlenségén”.

A testvérvárosi szándéknyilatkozat aláírásán részt vett Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete is, Ukrajna magyarországi diplomáciai képviselete pedig megköszönte Erzébetvárosnak és polgármesterének az „államunk iránti állandó és hatékony támogatásukat”.

Borítókép: Niedermüller Péter erzsébetvárosi és Vitalij Maleckij kremencsuki polgármester (Fotó: Facebook/Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine in Hungary)