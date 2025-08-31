A látogatás augusztus 31-től szeptember 3-ig tart, és több fontos diplomáciai eseményt foglal magában. Putyin részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, valamint kétoldalú megbeszéléseket folytat több külföldi vezetővel, írta az orosz hírügynökség.
Putyin négynapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába
Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap megérkezett Kínába Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnökének meghívására – jelentette az orosz RIA Novosztyi hírügynökség.
A programban szerepel egy háromoldalú találkozó is Kína, Mongólia és Oroszország vezetői között, továbbá külön tárgyalások Hszi Csin-pinggel és más államfőkkel.
Putyin tovább erősítené az orosz–kínai kapcsolatot
Putyin díszvendégként vesz részt Pekingben azokon az ünnepi rendezvényeken, amelyek a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulójára emlékeznek.
Az orosz elnök a látogatás előtt azt mondta, hogy Pekingben a kétoldalú kapcsolatok valamennyi aspektusáról, továbbá az aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről lesz szó.
Az orosz–kínai stratégiai kapcsolat stabilizáló tényezőként működik
– fogalmazott.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP/Mikhail Metzel)
