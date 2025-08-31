Putyin négynapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába

Putyin tovább erősítené az orosz–kínai kapcsolatot

Putyin díszvendégként vesz részt Pekingben azokon az ünnepi rendezvényeken, amelyek a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulójára emlékeznek.

Az orosz elnök a látogatás előtt azt mondta, hogy Pekingben a kétoldalú kapcsolatok valamennyi aspektusáról, továbbá az aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről lesz szó.

Az orosz–kínai stratégiai kapcsolat stabilizáló tényezőként működik

– fogalmazott.