Putyin négynapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába

Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap megérkezett Kínába Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnökének meghívására – jelentette az orosz RIA Novosztyi hírügynökség.

Szabó István
2025. 08. 31.
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: Mikhail Metzel Forrás: AFP
A látogatás augusztus 31-től szeptember 3-ig tart, és több fontos diplomáciai eseményt foglal magában. Putyin részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, valamint kétoldalú megbeszéléseket folytat több külföldi vezetővel, írta az orosz hírügynökség.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezik a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 2025-ös csúcstalálkozójára Tiencsinbe (Fotó: Xinhua/AFP/Guo Xulei)

A programban szerepel egy háromoldalú találkozó is Kína, Mongólia és Oroszország vezetői között, továbbá külön tárgyalások Hszi Csin-pinggel és más államfőkkel.

Putyin tovább erősítené az orosz–kínai kapcsolatot

Putyin díszvendégként vesz részt Pekingben azokon az ünnepi rendezvényeken, amelyek a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulójára emlékeznek.

Az orosz elnök a látogatás előtt azt mondta, hogy Pekingben a kétoldalú kapcsolatok valamennyi aspektusáról, továbbá az aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről lesz szó. 

Az orosz–kínai stratégiai kapcsolat stabilizáló tényezőként működik

– fogalmazott.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP/Mikhail Metzel)

