Szijjártó Péter: Brüsszel és az Európai Uniós tagállamok többsége nem érdekelt a békében

A mai külügyminiszteri tanácsülésen világossá vált, hogy Brüsszel és az uniós tagországok egy jelentős része a háború hosszú időre való folytatására készül – fogalmazott Szijjártó Péter, aki az európai külügyminiszterek találkozójáról, Koppenhágából élőben jelentkezett.

A tárcavezető kiemelte:

Brüsszel és az európai uniós országok többsége nem érdekelt a béke sikerében. Brüsszel és az európai uniós tagállamok többsége készen áll arra, hogy az európai emberek pénzéből újabb euró-tízmilliárdokat, vagyis sok ezer sok-sok ezer milliárd forintot küldjenek Ukrajnába, hogy aztán abból fegyvereket vásároljanak, és fenntartsák belőle az ukrán hadsereget.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

Tízmilliárd eurót akarnak költeni ukrán katonák fizetésére és drónok vásárlására az ukránoknak, és az ukrán állam működtetésére. Itt most Koppenhágában definícióként kezelték azt, hogy Ukrajnát pénzügyileg támogatni kell, Ukrajnát finanszírozni kell.

Kiemelte:

Mivel nincsen egyetértés abban, hogy befagyasztott orosz vagyon legyen ennek a fedezete, ezért világos, hogy Ukrajna pénzelésére vagy a nemzeti, vagy az európai uniós költségvetéseket lehet igénybe venni. A kettő meg abból a szempontból ugyanaz, hogy mind az európai emberek pénzére épül.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

Brüsszel és az európai uniós tagországok többsége tehát a háború hosszú távú folytatására készül. Nem érdekelt a béketárgyalások sikerében,és készen állnak arra, hogy újabb euró-tízmilliárdokat, vagyis sok ezer milliárd forintot küldjenek Ukrajnába, Ukrajna felfegyverzésére, a hadsereg működtetésére és magának az ukrán államnak a működtetésére.

Szijjártó Péter: Ukrajnát gyorsítópályán küldenék az Európai Unióba

A mai napon nagy volt a nyomás azért, hogy engedjük be Ukrajnát gyorsítópályán az Európai Unióba. Nagy volt a nyomás annak érdekében, hogy az Európai Unió fogadjon el újabb szankciókat, ezúttal már az energiaellátás területén is Oroszországgal szemben

– fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette:

Nagy volt a nyomás,hogy fizessünk ki újabb, több mint 6 milliárd eurót, vagyis 2400 milliárd forintot az Európai Békekeretből Ukrajna felfegyverzésére, és hogy még több pénzt és még több fegyvert küldjünk az ukránoknak. Az Európai Bizottság a mai napon is gyakorlatilag ukrajnai bizottságként lépett fel, teljes egészében Ukrajna érdekeit képviselik szemben az európai uniós tagállamok érdekeivel.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott:

A mai napon az is világossá vált,hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára. Ha az Európai Unió valóban segíteni akarna, akkor simán helyre tudná állíttatni az ukránokkal azt a 2015-ös helyzetet, amikor a kárpátaljai magyaroknak még teljes jogköreik voltak az anyanyelv használatára.

Hozzátette:

Az oktatásban, kultúrában, közigazgatásban, de az Európai Unió, Brüsszel magasan tesz a kárpátaljai magyarokra, és nem akar segíteni. Pedig tudnának, hiszen amikor Zelenszkij elnök átíratta a korrupcióellenes szabályokat Ukrajnában, és a saját hatáskörébe rendelte a korrupcióellenes szervezeteket, az Európai Bizottság azonnal fellépett, és visszacsináltatta ezt a törvényt. Ugyanígy visszacsináltathatnák a kárpátaljai magyar közösség jogait vevő jogszabályokat, de nem akarják.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott:

Világossá tette a bővítési biztos, hogy azért van ez a különbség, mert számukra a korrupcióellenes szabályok fontosabbak,mint a magyar kisebbség sorsa. És az is világossá vált, itt a mai napon, hogy Brüsszelben magasról tesznek a magyar energiabiztonságra, magasról tesznek arra, hogy a magyar családokat a magyar gazdaságot el tudjuk-e látni megfelelő energiaforrásokkal.

Hozzátette:

Ez világossá válik abból is, hogy mind a mai napig nem válaszoltak arra a levélre, amit a szlovákokkal közösen írtunk az Európai Bizottságnak, kérve, hogy az Európai Bizottság legalább a saját döntésének feleljen meg és lépjen fel azon harmadik országgal, jelesül Ukrajnával szemben, amely veszélyezteti az európai uniós tagországok energiabiztonságát.

Szijjártó Péter kimelte:

Mindezen nyomásgyakorlással szemben mi megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar gazdaságot, megvédjük a magyar családokat és megvédjük a magyar embereket a háborútól és annak hatásaitól.

A tárcavezető négy pontban foglalta össze ennek lényegét.

Először is, ellentétben az Európai Uniós tagállamok döntő többségével és Brüsszellel,mi minden támogatást biztosítunk Donald Trump elnök béke erőfeszítéseihez. Nem támogatunk semmi olyat,ami kritizálná vagy hátráltatná Donald Trumpot és az ő béketörekvéseit. Továbbra is meg vagyunk győződve arról,hogy kizárólag egy amerikai orosz megállapodást elhozni a békét Ukrajnában.

Következő pontként említette, hogy „nem fogjuk engedni,hogy Ukrajnát benyomják az Európai Unióba, mert azzal tönkretennék a magyar gazdákat, tönkretennék a magyar élelmiszer biztonságot és beengednék az ukrán maffiát Magyarországra.”

Ezzel meg tönkretennénk a biztonságunkat. Ezért nem fogjuk engedni,hogy a csatlakozási tárgyalások érdemi része,vagyis a konkrét tárgyalási fejezetek megnyíljanak

- közölte a tárcavezető, kiemelve továbbá:

Nem hagyjuk,hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Nem hagyjuk,hogy a magyar emberek pénzét az ukrán hadsereg felfegyverzésére és finanszírozására használják, ezért továbbra sem támogatjuk, hogy 2500 milliárd forintot felhasználjanak az Európai adófizetők pénzéből az európai béke keretből minderre.

Végezetül úgy fogalmazott:

Nem hagyjuk, hogy Brüsszel és Kijev közösen kockáztassa Magyarország energiabiztonságát. Nem hagyjuk,hogy a rezsiköltségeket megemeljék Magyarországon, ezért nem fogjuk támogatni azokat a szankciós javaslatokat, amelyek olyan energiacégek ellen irányulnak, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásában.

Szijjártó Péter hozzátette:

A vita kemény volt,a vita kifejezetten magas hőfokon zajlott. A nyomás kifejezetten nagy volt, de mi ellenállunk a nyomásnak,és kizárólag a magyar emberek érdekeit, Magyarország érdekeit vesszük figyelembe. Mindent megteszünk annak érdekében,hogy megvédjük Magyarországot a magyar családokat,a magyar gazdaságot és a magyar embereket a háborútól és annak hatásaitól.

Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető kijelentette:

Az Európai Unió elszigetelődött a világpolitikában. Elszigetelődött, legfőképpen a háborús politikája miatt. Ezt ma többen ki is mondták itt. Persze nem így mondták, hanem úgy mondták, hogy egyedül harcolunk. Egyedül harcolunk, mert a világ többi része nem segít nekünk, és egyedül harcolunk itt ebben az Oroszország elleni háborúban, ami nyilvánvalóan sületlenség, mert mi nem harcolunk. Remélem, hogy nem is fogunk.

Hozzátette:

Ukrajna harcol, ez egy ukrán-orosz háború és a Jóisten mentsen meg minket attól, hogy Európának ebben harcolnia kelljen. Politikai szempontból viszont az Európai Unió teljes mértékben elszigetelődött a világpolitikában, ez jól látható. És az is világos, hogy Brüsszel befele viszont nem tűr ellentmondást. Tehát ha van is valamifajta nem teljesen egyező véleménye mainstreammel, hogy egy kis kritika, azt azonnal lesöprik. Minket nem tudnak. Mások nincsenek abban a stabil helyzetben, mint mi vagyunk. Innen is érthető, hogy Brüsszel miért akar eltakarítani minket, miért akarnak egy bábkormányt Budapesten, mert ha Budapesten bábkormány lesz, akkor nem kell velünk vívniuk.

Szijjártó Péter kiemelte:

Ami azt a kérdést illeti, hogy miért nem lép fel az Európai Bizottság a magyar energiaellátást veszélyeztető ukrán támadásokkal szemben, az azért van, mert az Európai Bizottság már nem Európai Bizottság, hanem Ukrajnai Bizottság. Az Európai Bizottság nem Európa, nem az európai uniós tagországok, hanem Ukrajna érdekeit képviseli és a főképviselőnek a tegnapi nyilatkozata is ezt támasztja alá. Végezetül pedig Magyarország nem járul hozzá ahhoz, hogy európai uniós kiképző misszió menjen Ukrajnába, mert ez egy olyan vörös vonal átlépés lenne, ami Európa még durvább és fizikai bevonódását jelentené a háborúba, és ezt mindenképpen szeretnénk megelőzni, elkerülni.

