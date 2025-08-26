A nagykövetség közölte: „A fiatal férfit brutálisan megtámadták, miközben megpróbált egy nőt megvédeni.” Hozzátették, hogy a közbiztonság kollektív felelősség, és a hatóságoknak határozottan kell fellépniük az ilyen bűncselekmények ellen, írta a Junge Freiheit.
Az amerikai nagykövetség elítélte a drezdai késes támadást és szigorú büntetést követel
A drezdai villamoson történt késes támadást, amelyben egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült, az Egyesült Államok berlini nagykövetsége élesen elítélte. A diplomáciai képviselet közleményében hangsúlyozta: elvárják, hogy a tetteseket mielőbb bíróság elé állítsák, és a törvények által lehetővé tett legszigorúbb büntetést kapják.
A sértett is megszólalt
Egy migráns késsel súlyosan megsebesítette az amerikai John Rudatot, miközben az egy fiatal nőt védett Drezdában. A megsebesült fiatal amerikai a közösségi médiában közzétett videójában úgy fogalmazott:
Ha valaki azt gondolta, hogy Európának, különösen Németországnak nincsenek migrációs problémái, hadd osszak meg egy kis tapasztalatot.
A Junge Freiheitnak adott interjújában Rudat hozzátette: az Egyesült Államokban is tudnak a németországi helyzetről, hiszen maguk is hasonló gondokkal szembesülnek. Mint mondta, a legfontosabb a polgárok biztonságának védelme és az értelmetlen bűncselekmények megelőzése.
Reményét fejezte ki, hogy Németország komoly lépéseket tesz a lakosság biztonságérzetének megerősítésére. Ugyanakkor megjegyezte: egy hasonló támadás az Egyesült Államokban is elképzelhető, de a törvények és azok végrehajtása miatt ott „talán másként végződött volna” az eset.
A támadás politikai visszhangja
Richard Grenell, Donald Trump korábbi különmegbízottja az X közösségi platformon azt írta: „Merznek meg kell értenie, hogy az embereknek elegük van a gyenge, woke reakciókból.”
A Bild információi szerint a letartóztatott Majd A. nem az, aki a súlyos sérüléseket okozta – azokat feltehetően egy szökésben lévő társa követte el.
A letartóztatott férfi azonban már korábban is ismert volt a rendőrség előtt, többek között súlyos testi sértés, rablás és illegális határátlépés miatt. A szász hatóságok egyelőre nem nyilatkoznak az ügyről, arra hivatkozva, hogy a nyomozás még folyamatban van.
