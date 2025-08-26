Az amerikai nagykövetség elítélte a drezdai késes támadást és szigorú büntetést követel

A sértett is megszólalt

Egy migráns késsel súlyosan megsebesítette az amerikai John Rudatot, miközben az egy fiatal nőt védett Drezdában. A megsebesült fiatal amerikai a közösségi médiában közzétett videójában úgy fogalmazott:

Ha valaki azt gondolta, hogy Európának, különösen Németországnak nincsenek migrációs problémái, hadd osszak meg egy kis tapasztalatot.

Nach der Messerattacke auf einen Amerikaner in Dresden hat die US-Botschaft in Berlin den Angriff „aufs Schärfste“ verurteilt und fordert, die Täter rasch vor Gericht zu stellen und streng zu bestrafen. https://t.co/ZP2Mj43X3A — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) August 26, 2025

A Junge Freiheitnak adott interjújában Rudat hozzátette: az Egyesült Államokban is tudnak a németországi helyzetről, hiszen maguk is hasonló gondokkal szembesülnek. Mint mondta, a legfontosabb a polgárok biztonságának védelme és az értelmetlen bűncselekmények megelőzése.

Reményét fejezte ki, hogy Németország komoly lépéseket tesz a lakosság biztonságérzetének megerősítésére. Ugyanakkor megjegyezte: egy hasonló támadás az Egyesült Államokban is elképzelhető, de a törvények és azok végrehajtása miatt ott „talán másként végződött volna” az eset.

A támadás politikai visszhangja

Richard Grenell, Donald Trump korábbi különmegbízottja az X közösségi platformon azt írta: „Merznek meg kell értenie, hogy az embereknek elegük van a gyenge, woke reakciókból.”

A Bild információi szerint a letartóztatott Majd A. nem az, aki a súlyos sérüléseket okozta – azokat feltehetően egy szökésben lévő társa követte el.

A letartóztatott férfi azonban már korábban is ismert volt a rendőrség előtt, többek között súlyos testi sértés, rablás és illegális határátlépés miatt. A szász hatóságok egyelőre nem nyilatkoznak az ügyről, arra hivatkozva, hogy a nyomozás még folyamatban van.