Terrortámadást készítettek elő Ferenc pápa ellen

Elfogták Hasan Uzunt, azt a török terroristát, aki a katolikus egyházfő életének kioltását tervezte tavaly júliusban. A letartóztatásra Hollandiában került sor, kiadását követően párt napot a milánói börtönben töltött, majd ezt követően Triesztbe szállították, ahol magánzárkában tartják. A nyomozások szerint a támadást egy, az ISIS Horaszánhoz köthető török ​​szervezet tervezte.

Egy Iszlám Állam-szimpatizáns készített elő terrortámadást Ferenc pápa ellen

Fotó: AFP

Az olasz sajtó csak a nyomozás befejezését követően tette közzé a hírt, hogy Ferenc pápa meggyilkolására irányuló terrortámadást készítettek elő tavaly nyáron. A nyomozásról szóló cikket elsőként az Il Piccolo című trieszti újság közölte, amely arról számolt be, hogy egy nappal a pápa trieszti látogatása előtt egy pisztolyt találtak egy elhagyott bőröndben az állomás közelében, abban a bárban, amelyen naponta több száz utazó halad át. A fegyver egy CZ 75 típusú automata pisztoly volt, amelyet a tárral és 14 tölténydarabbal együtt találtak meg.

A pályaudvaron talált fegyverrel kapcsolatban azonnal elkezdődtek a nyomozások, mivel számos jel arra utal, hogy a bőröndöt azért hagyták ott, hogy majd később egy másik személy elvegye. A trieszti lap beszámolója szerint a hírszerző szolgálatok olyan dokumentumokra is bukkantak, amelyek a pápa elleni támadás esetleges tervéről szóltak.

A szentatya személyére tekintettel a nyomozásokba az Interpol is bekapcsolódott, ennek köszönhetően Hollandiában tartóztatták le a 46 éves török terroristát. A nyomozások szerint az Iszlám Állam Horaszán szervezetet tagja hagyta a bőröndöt a trieszti vonatállomáson, ő állhat Ferenc pápa meggyilkolási kísérlete mögött.

A tieszti pályaudvaron talált fegyver egy CZ 75 egy félautomata pisztoly. Ismert megbízhatóságáról és pontosságáról, így a történelem egyik legtöbbet másolt pisztolya. Az 1975-ben bevezetett fegyvert titokban tervezték a nyugati piacra, mivel Csehszlovákia akkoriban szovjet ellenőrzés alatt állt. Számos országban széles körben használják a rendvédelmi szervek és a sportlövészek, hatótávolsága 50 és 70 méter között van.

Borítókép: Ferenc pápa (Fotó: AFP)