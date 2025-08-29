Ferenc pápaterrortámadásIszlám Állam

Terrortámadást készítettek elő Ferenc pápa ellen

Hollandiában tartóztatták le azt a terroristát, aki tavaly júliusban arra készült, hogy merényletet kövessen el Ferenc pápa ellen trieszti lelkipásztori látogatása során. A terrortámadást egy ISIS-szimpatizáns készítette elő.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 29. 17:24
Ferenc pápa Fotó: TIZIANA FABI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elfogták Hasan Uzunt, azt a török terroristát, aki a katolikus egyházfő életének kioltását tervezte tavaly júliusban. A letartóztatásra Hollandiában került sor, kiadását követően párt napot a milánói börtönben töltött, majd ezt követően Triesztbe szállították, ahol magánzárkában tartják. A nyomozások szerint a támadást egy, az ISIS Horaszánhoz köthető török ​​szervezet tervezte. 

Egy Iszlám Állam szimpatizáns készített elő terrortámadást Ferenc pápa ellen
Egy Iszlám Állam-szimpatizáns készített elő terrortámadást Ferenc pápa ellen
Fotó: AFP

Az olasz sajtó csak a nyomozás befejezését követően tette közzé a hírt, hogy Ferenc pápa meggyilkolására irányuló terrortámadást készítettek elő tavaly nyáron. A nyomozásról szóló cikket elsőként az Il Piccolo című trieszti újság közölte, amely arról számolt be, hogy egy nappal a pápa trieszti látogatása előtt egy pisztolyt találtak egy elhagyott bőröndben az állomás közelében, abban a bárban, amelyen naponta több száz utazó halad át. A fegyver egy CZ 75 típusú automata pisztoly volt, amelyet a tárral és 14 tölténydarabbal együtt találtak meg.

A pályaudvaron talált fegyverrel kapcsolatban azonnal elkezdődtek a nyomozások, mivel számos jel arra utal, hogy a bőröndöt azért hagyták ott, hogy majd később egy másik személy elvegye. A trieszti lap beszámolója szerint a hírszerző szolgálatok olyan dokumentumokra is bukkantak, amelyek a pápa elleni támadás esetleges tervéről szóltak. 

A szentatya személyére tekintettel a nyomozásokba az Interpol is bekapcsolódott, ennek köszönhetően Hollandiában tartóztatták le a 46 éves török terroristát. A nyomozások szerint az Iszlám Állam Horaszán szervezetet tagja hagyta a bőröndöt a trieszti vonatállomáson, ő állhat Ferenc pápa meggyilkolási kísérlete mögött. 

A tieszti pályaudvaron talált fegyver egy CZ 75 egy félautomata pisztoly. Ismert megbízhatóságáról és pontosságáról, így a történelem egyik legtöbbet másolt pisztolya. Az 1975-ben bevezetett fegyvert titokban tervezték a nyugati piacra, mivel Csehszlovákia akkoriban szovjet ellenőrzés alatt állt. Számos országban széles körben használják a rendvédelmi szervek és a sportlövészek, hatótávolsága 50 és 70 méter között van.

Borítókép: Ferenc pápa (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.