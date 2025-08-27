Vérlázító: kétszer annyi pénzt kapott az EU-tól Ukrajna három év alatt, mint Magyarország húsz év alatt

Az Európai Unió jobban nem is tudta volna illusztrálni, hogy számára mit is jelent az, hogy Ukrajna az első. Magyarország a friss jelentések szerint ugyanis húsz év alatt a töredékét sem kapta annak a pénznek, amit Ukrajna az elmúlt három évben kapott.

Ukrajna fontosabb a brüsszeli vezetésnek, mint egy tagország. Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat

Az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint 2022 február 24., vagyis a háború kitörése óta Ukrajna összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Ebből az összegből 59,6 milliárd eurót fordítottak fegyverkezésre.

Ugyanezen adatok szerint hazánk a 2004-es csatlakozás óta összesen 90,2 milliárd euró uniós forrást kapott.

Ez különösen érdekes már csak azért is, mert hazánk az Európai Unió teljes jogú tagja, míg Ukrajna még a tagjelölti státushoz szükséges kritériumokat sem tudta megugrani.

Habár az Európai Unió szeretné gyorsított pályán felvenni Ukrajnát a közösségbe, az igazság továbbra is az, hogy Ukrajna az egyik legkorruptabb ország, amely még olyan alapelveknek sem tud megfelelni, mint a kisebbségi jogok biztosítása.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)