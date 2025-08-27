Rendkívüli

Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, újra jelentősebb az előnye a Tiszával szemben

Vérlázító: kétszer annyi pénzt kapott az EU-tól Ukrajna három év alatt, mint Magyarország húsz év alatt

Az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint 2022. február 24., vagyis a háború kitörése óta Ukrajna összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Ebből az összegből 59,6 milliárd eurót fordítottak fegyverkezésre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 7:30
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Az Európai Unió jobban nem is tudta volna illusztrálni, hogy számára mit is jelent az, hogy Ukrajna az első. Magyarország a friss jelentések szerint ugyanis húsz év alatt a töredékét sem kapta annak a pénznek, amit Ukrajna az elmúlt három évben kapott. 

Ukrajna fontosabb a brüsszeli vezetésnek, mint egy tagország
Ukrajna fontosabb a brüsszeli vezetésnek, mint egy tagország. Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat

Az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint 2022 február 24., vagyis a háború kitörése óta Ukrajna összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Ebből az összegből 59,6 milliárd eurót fordítottak fegyverkezésre. 

Ugyanezen adatok szerint hazánk a 2004-es csatlakozás óta összesen 90,2 milliárd euró uniós forrást kapott. 

Ez különösen érdekes már csak azért is, mert hazánk az Európai Unió teljes jogú tagja, míg Ukrajna még a tagjelölti státushoz szükséges kritériumokat sem tudta megugrani

Habár az Európai Unió szeretné gyorsított pályán felvenni Ukrajnát a közösségbe, az igazság továbbra is az, hogy Ukrajna az egyik legkorruptabb ország, amely még olyan alapelveknek sem tud megfelelni, mint a kisebbségi jogok biztosítása. 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

