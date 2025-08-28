UkrajnaBarátság kőolajvezetéktámadás

Szánalmas: az ukránok amiatt kritizálják hazánkat, amit ők maguk is csinálnak

Szánalmas: az orosz energia vásárlása miatt támadja Magyarországot az olajvezeték szétlövése miatt kitiltott ukrán parancsnok. Miközben Ukrajna is vásárolja az orosz gázt és olajat – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 19:44
Volodimir Zelenszkij Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás után Szijjártó Péter bejelentette: kitiltják a támadásért felelős ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből. Ukrajna elnöke és a kitiltott ukrán parancsnok is reagált. 

Robert Brovgyi azért támadja hazánkat, amit Ukrajna is csinál
Robert Brovgyi azért támadja hazánkat, amit Ukrajna is csinál
Forrás: Facebook

Robert Brovgyi, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás parancsnoka közösségi oldalán durva stíulsban támadta Magyarországot, és Szijjártó Péternek is üzent. 

Dugja fel magának a Magyarországra való látogatásra vonatkozó szankcióit és korlátozásait

– fogalmazott, és azt is megjegyezte, hogy „a Barátság kőolajvezeték védésével nem Magyarország szuverenitását véditek, hanem a saját piszkos zsebeiteket, amelyeket szankciók alatt álló olcsó nyersanyagok töltenek meg, és amelyek megvásárlásával bűnrészesek vagytok a vérpénz sokszorozásában, amely rakétákkal és Sahidokkal repül vissza Ukrajna békés városai fölé”.  Majd fenyegetőzve hozzátette: „Végtagjaitok könyékig ukrán vérben úsznak. És erre emlékezni fogunk.”

Mindez azért vicces, mert Ukrajna továbbra is vásárol orosz gázt és olajat, csak nem közvetlenül, hanem például Magyarországon keresztül 

– írta gyorselemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: Emellett az is friss hír, hogy India júliusban Ukrajna legjelentősebb dízelüzemanyag-beszállítójává vált, mely ország eddig szintén orosz olajat finomított és adott el másoknak.

Az ukránok tehát amiatt kritizálják hazánkat, amit ők maguk is csinálnak. Mintha csak Magyar Pétert látnánk ukrán kiadásban...

– összegzett a szakértő. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.