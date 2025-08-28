Szánalmas: az ukránok amiatt kritizálják hazánkat, amit ők maguk is csinálnak

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás után Szijjártó Péter bejelentette: kitiltják a támadásért felelős ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből. Ukrajna elnöke és a kitiltott ukrán parancsnok is reagált.

Robert Brovgyi azért támadja hazánkat, amit Ukrajna is csinál

Robert Brovgyi, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás parancsnoka közösségi oldalán durva stíulsban támadta Magyarországot, és Szijjártó Péternek is üzent.

Dugja fel magának a Magyarországra való látogatásra vonatkozó szankcióit és korlátozásait

– fogalmazott, és azt is megjegyezte, hogy „a Barátság kőolajvezeték védésével nem Magyarország szuverenitását véditek, hanem a saját piszkos zsebeiteket, amelyeket szankciók alatt álló olcsó nyersanyagok töltenek meg, és amelyek megvásárlásával bűnrészesek vagytok a vérpénz sokszorozásában, amely rakétákkal és Sahidokkal repül vissza Ukrajna békés városai fölé”. Majd fenyegetőzve hozzátette: „Végtagjaitok könyékig ukrán vérben úsznak. És erre emlékezni fogunk.”

Mindez azért vicces, mert Ukrajna továbbra is vásárol orosz gázt és olajat, csak nem közvetlenül, hanem például Magyarországon keresztül

– írta gyorselemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: Emellett az is friss hír, hogy India júliusban Ukrajna legjelentősebb dízelüzemanyag-beszállítójává vált, mely ország eddig szintén orosz olajat finomított és adott el másoknak.

Az ukránok tehát amiatt kritizálják hazánkat, amit ők maguk is csinálnak. Mintha csak Magyar Pétert látnánk ukrán kiadásban...

– összegzett a szakértő.

