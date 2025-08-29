UkrajnaBrüsszelEurópai Unió

Ukrajna saját maga alatt vágja a fát

A brüsszeli vezetés már számtalanszor bebizonyította, hogy akár a végsőkig is képes elmenni. Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésére ránézve pedig a helyzet nem is lehetne egyértelműbb. Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság minden jogi trükköt bevetett, amit csak tudott, de az igazság az, hogy Ukrajna vezetése maga ássa alá az ország európai integrációját.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 19:58
Fotó: ANATOLII STEPANOV Forrás: AFP
Mindent megváltoztatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amikor július 22-én este aláírta a korrupciós hivatalokról szóló törvényt. Ukrajna vezetése ugyan azóta sem látja be, de a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) függetlenségének aláásásával lényegében hátat fordítottak az európai integrációnak és vele az Európai Uniós tagságnak. 

Ukrajna átlépte a vörös vonalat, Brüsszel azonban hallgat
Ukrajna átlépte a vörös vonalat, Brüsszel azonban hallgat 
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A brüsszeli vezetés az összes jogi eszközt bevetette, hogy Ukrajnát a lehető leggyorsabban fel lehessen venni az Európai Unióba, azonban a gépezetbe hiba csúszott, miután Volodimir Zelenszkij elszabadult. Az ukrán elnök ugyanis átlépett egy vörös vonalat akkor, amikor orosz kémekre hivatkozva a főügyészség alá akarta szervezni a két korrupcióellenes hivatalt, ezzel felszámolva függetlenségüket. 

A hírek szerint egyébként az ok sokkal inkább az lehetett, hogy a nyomozók már Zelenszkij belső köre után szaglásztak. 

Brüsszel egyébként próbálta menteni a menthetőt, Marta Kos, az EU bővítési biztosa személyesen is felhívta Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettest, hogy figyelmeztessen a törvény elfogadásának következményeire. Zelenszkij azonban aláírta a törvényt, aminek következtében a háború kezdete óta nem látott tömegdemonstrációk kezdődtek Ukrajna több városában is. 

A nemzetközi partnerek kritikái és a társadalmi ellenállás miatt Zelenszkij végül megfutamodott, de addigra már túl késő volt. 

Brüsszel mindent megtett Ukrajna tagságáért 

Az Európai Unió vezetése teljes elköteleződést mutatott Ukrajna csatlakozása mellett, habár Orbán Viktor magyar miniszterelnök már többször jelezte, hogy hazánk nem támogatja Ukrajna felvételét. Ezzel Brüsszel is tisztában volt, így tervet dolgozott ki arra, hogy hogyan lehetne hazánkat megkerülni a döntésben.

Erre született meg az a jogi kiskapu, ami szerint Ukrajnával és Moldovával egyszerre folytatna tárgyalásokat az EU. 

A terv lényege az volt, hogy a dán EU-elnökség az Európai Bizottsághoz fordul, majd ugyanezen bizottság azon álláspontjára hivatkozva, hogy Ukrajna teljesítette tagjelölti státus követelményeit, megindulhatnak a tárgyalások mind Moldovával, mind pedig Ukrajnával. Így lényegében a bizottság saját jogon indította volna meg a tárgyalást. Később aztán, amikor Moldova teljesíti a tagság feltételeit és szavazásra kerül sor, akkor az EU külön nyilatkozatban elfogadja, hogy Ukrajna is megfelelt ugyanazoknak a feltételeknek, amelyeknek Moldova, csak hazánk vétója akadályozza. 

A tervek kapcsán több EU-s tisztviselő is jelezte, hogy jogilag problémás lehet az elképzelés.

Zelenszkij egyébként a hírek szerint tudott erről a tervről és személyesen is egyeztetett róla.

Már az EU is visszakozik 

Zelenszkij korrupciós hivatalokat érintő döntése azonban mindent megváltoztatott. A sokat vitatott törvény elfogadásának az estéjén sorra jöttek ki az elítélő nyilatkozatok az EU-s tisztviselőktől

Az Európai Unió aggódik Ukrajna korrupcióellenes intézményeivel kapcsolatos legutóbbi lépései miatt

– nyilatkozta Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője. 

A NABU függetlenségét védő kulcsfontosságú biztosítékok lebontása komoly visszalépés

– írta közösségi oldalán Marta Kos, az EU bővítési biztosa, aki egyúttal jelezte: a két intézmény függetlensége elengedhetetlen a tagsághoz vezető úton. 

Habár Zelenszkij visszavonta a törvényt, a károkat már nem lehet visszacsinálni. Dánia legutóbb egyszerűen tartózkodott a látszólag már elfogadott javaslat előterjesztésétől. Moldova és Ukrajna csatlakozási tárgyalások megkezdésére való felkészültségének kérdése fel sem merült a július 18-i találkozó napirendjén, ez pedig egyértelműen üzenet Zelenszkij számára. 

Ukrajnának már nem prioritás a csatlakozás? 

Információk szerint az EU részéről azt érzékelik, hogy már közel sem akkora prioritás Ukrajnának a csatlakozás. Ettől függetlenül azonban a brüsszeli vezetés még nem ismerte el a kudarcot, és nyomást is akar gyakorolni az országra. Ez egyelőre nem világos, hogy hogyan fog megtörténni, hiszen Ukrajna jelenleg is elég indokot szolgáltat arra, hogy ne lehessen az unió tagja, többek között azzal, hogy mind Magyarország, mind pedig Szlovákia energiabiztonságát veszélyezteti a Barátság kőolajvezeték elleni támadással. 

Erről azonban, ahogy sok minden másról is az EU mélyen hallgat. 

Eközben Ukrajna azt a narratívát próbálja meg építeni, hogy csak hazánk miatt nem lehet az ország az EU tagja. Azonban a fentiek is tökéletesen megmutatják: Ukrajna saját maga alatt vágja a fát. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

