Ukrajna saját maga alatt vágja a fát

Mindent megváltoztatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amikor július 22-én este aláírta a korrupciós hivatalokról szóló törvényt. Ukrajna vezetése ugyan azóta sem látja be, de a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) függetlenségének aláásásával lényegében hátat fordítottak az európai integrációnak és vele az Európai Uniós tagságnak.

Ukrajna átlépte a vörös vonalat, Brüsszel azonban hallgat

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A brüsszeli vezetés az összes jogi eszközt bevetette, hogy Ukrajnát a lehető leggyorsabban fel lehessen venni az Európai Unióba, azonban a gépezetbe hiba csúszott, miután Volodimir Zelenszkij elszabadult. Az ukrán elnök ugyanis átlépett egy vörös vonalat akkor, amikor orosz kémekre hivatkozva a főügyészség alá akarta szervezni a két korrupcióellenes hivatalt, ezzel felszámolva függetlenségüket.

A hírek szerint egyébként az ok sokkal inkább az lehetett, hogy a nyomozók már Zelenszkij belső köre után szaglásztak.

Brüsszel egyébként próbálta menteni a menthetőt, Marta Kos, az EU bővítési biztosa személyesen is felhívta Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettest, hogy figyelmeztessen a törvény elfogadásának következményeire. Zelenszkij azonban aláírta a törvényt, aminek következtében a háború kezdete óta nem látott tömegdemonstrációk kezdődtek Ukrajna több városában is.

A nemzetközi partnerek kritikái és a társadalmi ellenállás miatt Zelenszkij végül megfutamodott, de addigra már túl késő volt.

Brüsszel mindent megtett Ukrajna tagságáért

Az Európai Unió vezetése teljes elköteleződést mutatott Ukrajna csatlakozása mellett, habár Orbán Viktor magyar miniszterelnök már többször jelezte, hogy hazánk nem támogatja Ukrajna felvételét. Ezzel Brüsszel is tisztában volt, így tervet dolgozott ki arra, hogy hogyan lehetne hazánkat megkerülni a döntésben.

Erre született meg az a jogi kiskapu, ami szerint Ukrajnával és Moldovával egyszerre folytatna tárgyalásokat az EU.

A terv lényege az volt, hogy a dán EU-elnökség az Európai Bizottsághoz fordul, majd ugyanezen bizottság azon álláspontjára hivatkozva, hogy Ukrajna teljesítette tagjelölti státus követelményeit, megindulhatnak a tárgyalások mind Moldovával, mind pedig Ukrajnával. Így lényegében a bizottság saját jogon indította volna meg a tárgyalást. Később aztán, amikor Moldova teljesíti a tagság feltételeit és szavazásra kerül sor, akkor az EU külön nyilatkozatban elfogadja, hogy Ukrajna is megfelelt ugyanazoknak a feltételeknek, amelyeknek Moldova, csak hazánk vétója akadályozza.

A tervek kapcsán több EU-s tisztviselő is jelezte, hogy jogilag problémás lehet az elképzelés.

Zelenszkij egyébként a hírek szerint tudott erről a tervről és személyesen is egyeztetett róla.