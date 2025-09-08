A baloldal már vitázni sem mer a migrációról

A Patrióta-frakció „10 év után – itt az idő, hogy véget vessünk a tömeges migrációnak, védjük meg a nőket és gyermekeket” címmel vitát kezdeményezett az e heti plenárison. Az Európai Parlament balliberális frakciói azonban levélben fordultak az EP elnökéhez, hogy vegye le a napirendről a tervezett vitát – írja közösségi oldalán Gál Kinga. A Fidesz EP-képviselője elmondta, a balliberális frakciók arra hivatkoznak, hogy az általunk javasolt vita ellentétes az Európai Parlament antidiszkriminációs szabályaival és erőszakot, gyűlöletet kelthet.

Valójában arról van szó, hogy nem akarnak vitázni a tömeges ellenőrizetlen bevándorlás és a katasztrofális brüsszeli migrációs politika hatásairól

– emelte ki a politikus, és hozzátette,

Meg akarják akadályozni, hogy ez a téma napirendre kerüljön, hiszen ők is tudják, hogy a vita során számba kellene venni a migráció következményeit, melyekért őket is súlyos felelősség terheli. Éppen ezért menekülnek a vita elől: mert tisztában vannak vele, hogy a nyitott határok politikája kudarcot vallott és ennek árát a mindennapokban az európai emberek fizetik meg.

Dömötör Csaba az üggyel kapcsolatban egy videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldali frakciók meg akarják akadályozni ezt a vitát, azt mondják, hogy szembemegy az Európai Parlament antidiszkriminációs szabályaival, és erőszakhoz és gyűlölethez vezethet.

Mindezt egy olyan időszakban, amikor csak Brüsszelben csak augusztusban húsz fegyveres támadás történt, ebből hét halálos, és mindez közvetlen összefüggésben van a migrációs helyzettel. Szóval sokadjára tapasztaljuk azt, hogy sok mindenről akarnak vitatkozni, csak a lényegi kérdésekről nem

– emelte ki. Az EP-képviselő azt is hozzátette: van más érdekesség is, sajtóhírek szerint baloldali képviselők is gyűjtenek aláírásokat egy újabb bizalmatlansági indítványhoz Ursula von der Leyen ellen.

