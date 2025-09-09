karol nawrockiUkrajnaLengyelország

A lengyel elnökkel találkozik Orbán Viktor

A lengyel elnök hivatalos látogatáson járt Litvániában, ahol interjút is adott a litván nemzeti csatornának. Karol Nawrocki az interjúban beszélt Ukrajna EU-s csatlakozásáról, a régió biztonságáról és az amerikai elnök szerepéről is. A lengyel elnök pedig a hírek szerint nemsokára Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyal.

2025. 09. 09. 10:07
Fotó: YAUHEN YERCHAK Forrás: ANADOLU
A lengyel elnök megkezdte hivatalos látogatásait. Karol Nawrocki nemrég Litvániában járt, azonban hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik. A lengyel elnök a litván nemzeti csatornának adott interjújában hangsúlyozta, hogy véleménye szerint nem szabad Ukrajnát felvenni a NATO-ba, hiszen így mind Litvánia, mind pedig Lengyelország azonnal háborús félként kéne hogy fellépjen, az EU kérdése azonban ennél bonyolultabb az elnök szerint.  

Karol Nawrocki szerint Ukrajna még nem áll készen, hogy csatlakozzon az EU-hoz
Karol Nawrocki szerint Ukrajna még nem áll készen, hogy csatlakozzon az EU-hoz 
Fotó: YAUHEN YERCHAK / ANADOLU

A lengyel elnök egyébként hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is tárgyalni fog. Ezt Nawrocki szóvivője, Rafal Leskiewicz is megerősítette, azt azonban nem közölték, pontosan mikor fognak találkozni a felek.

Az interjú során a litván újságíró a régió biztonságára vonatkozóan is kérdéseket tett fel, miután Nawrocki nemrég Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt. A lengyel elnök ennek kapcsán hangsúlyozta: Trump elnök az egyetlen, aki ma tárgyalóképes, ha Vlagyimir Putyin orosz elnökről van szó, ebben pedig támogatni kell őt. Nawrocki szerint egyébként Trump megértette Lengyelország szerepét Közép-Európában, hiszen jelenleg a lengyel haderő a legnagyobb a régióban. 

A lengyelek és én, mint Lengyelország elnöke, megértjük, hogy felelősek vagyunk az egész közép-európai régióért, beleértve a balti államokat és Litvániát is. 

– fogalmazott a politikus. Nawrocki szerint egyúttal azonban elengedhetetlen, hogy a hágai NATO-csúcstalálkozón hozott döntések végrehajtására koncentráljanak a tagországok. Fel kell fegyverkeznünk – nem azért, hogy háborúzzunk, hanem, hogy elkerüljük a háborút – fogalmazott. A lengyel elnök szerint Ukrajnát nem szabad felvenni a NATO-ba, miután jelenleg is háborúban áll az ország. Nawrocki szerint egy esetleges NATO–tagság azt is jelentené, hogy mind Litvánia, mind pedig Lengyelország azonnal háborús fél lenne. Ezt nyilvánvalóan el kell kerülni. Az EU-csatlakozás kérdése azonban ennél összetettebb az elnök szerint. 

Nawrocki úgy véli, az Európai Unióhoz való csatlakozásnak megvannak a maga lépései. Szerinte nem kérdés, hogy Ukrajnának civilizációs értelemben Európához kell tartoznia.

Véleményem szerint azonban a mai vita Ukrajna európai uniós tagságáról elhamarkodott, és ahogy mondtam, én, mint Lengyelország elnöke, nem veszek részt az ilyen vitákban. 

– fogalmazott Nawrocki. 

Az interjúban a lengyel elnököt egyébként megkérdezték a volhíniai mészárlásról is, ami a mai napig fájó pont az ukrán–lengyel viszony szempontjából. 

A terület a második világháború végéig Lengyelországhoz tartozott, utána azonban a Szovjetunió része lett. 1943-ban az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) harcosai több mint százezer lengyelt mészároltak le a vidéken. 

Ennek kapcsán Nawrocki hangsúlyozta: a tragédia áldozatai és általában a lengyelek nem bosszút követelnek, hanem sírokat, emléket, kereszt- és vezetékneveket, és természetes, hogy a lengyel elnök igazságszolgáltatást követel ebben az ügyben. 

Mi, lengyelek azonban sok kapcsolatban – mind gazdasági, mind kereskedelmi szempontból – partnernek akarjuk érezni magunkat, és azt is elvárjuk, hogy partnerként bánjanak velünk

– fogalmazott Nawrocki. 

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)

