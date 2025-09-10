Svédországegészségügymigráció

A nyelvi problémák az egészségügyi ellátást veszélyeztetik Svédországban

Míg egy autista kisfiú édesapja a hétköznapokban felmerülő problémákra figyelmeztet, addig egy ápolónő már egészségügyi vészhelyzetről beszél Svédországban amiatt, hogy a migráns alkalmazottak egész egyszerűen nem tudnak eléggé svédül.

2025. 09. 10.
Egy svédországi településen, Sundsvallban egy taxitársaság biztosítja mind a transzferszolgáltatást, mind az iskolabuszt. Ez azonban nem működik különösebben jól, nyelvi problémák vannak, és miután a problémákra fény derült, az önkormányzat intézkedéseket ígért – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Az egyik napvilágra került esetben egy ADHD-s és autista diák édesapja hívta fel a szolgáltatást nyújtó céget, hogy elmagyarázza, milyen fontos a pontos napirendhez szokott gyerekek számára, hogy időben érkezzenek a címre, miután az egyik transzfer késett, ami a fiúnak nehézséget okozott. A jó szándékú telefonnak az lett az eredménye, hogy a korábban pontatlanul érkezett sofőr visszament az apához, és a fia előtt leteremtette.

Nem ismerik a nyelvet, emiatt történt félreértés. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ez okozza a problémát

– mondta az állami rádiónak a fiú apja.

A fiú hevesen reagált az incidensre, és a történtek után nem akar többé a sofőrrel utazni.

– Bocsánatkérést szeretnék. Ez így nem működik – mondta az apa. Az önkormányzatnál Maria Cederberg, a gyermek- és oktatási igazgatás operatív vezetője azt mondja, hogy „nagyon aggódnak”, és hogy „ennek nem így kellene lennie”. – Alaposan kivizsgáljuk az ügyet – jelentette ki.

Amint a Samnytt svéd hírportál tudósításából kiderült, a fuvarrendelésekkel azután merültek fel problémák, hogy a cég bizonyos osztályai külföldről működnek, így a kapcsolattartók nem minden esetben beszélik megfelelően a svéd nyelvet. Peter Tjernberg, a sundsvalli fogyatékossággal élők mozgalmának képviselője szerint az is többször előfordult, hogy az autók késtek, vagy egyáltalán nem érkeztek meg.

A nyelvtudás hiánya már számtalan esetben okozott problémát

A V4NA már 2023-ban beszámolt arról, hogy Svédország mintegy 60 szociális intézményében alkalmaztak nyelvi ombudsmanokat, mivel az alkalmazottak nyelvtudása nem volt kielégítő.

A szociális ellátóegységében – amelyek közül sok idősek otthona és fogyatékkal élők otthona – legalább egy-egy ilyen nyelvi segítőt alkalmaztak, akiknek feladata az, hogy támogassák az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó bevándorlókat, akik nem tudnak svédül kommunikálni. Az egészségügyi és szociális ellátásban számos olyan feladat van, amelyhez a svéd nyelv ismerete szükséges. Még a betegekkel és hozzátartozóikkal való általánosabb kommunikáció is legalább alapvető svéd nyelvtudást igényel. Azonban a munkaerőhiányra hivatkozva az utóbbi időben figyelmen kívül hagyták a nyelvi követelményt, és a megüresedett állásokat olyan migránsokkal töltötték fel, akiknek nemhogy nyelvi ismerete nincs, hanem szakképzetlenek.

A szakképzettség hiánya olyan esetekhez is vezetett, mint például, amikor

egy szociális otthon egyik lakóját úgy hagyták magára, hogy az idős lakónak a saját ürülékében kellett feküdnie.

Az esetről készült jelentésből kiderült, hogy az otthon személyzete ugyan járt a szobában, de több órán keresztül nem segített az idős lakónak, annak ellenére, hogy tudtak az állapotáról.

Egy másik esetben, az Umea településen található egyik idősotthonról derült ki, hogy az időseket rettegésben tartották a migráns alkalmazottak, amióta az intézményben eltörölték a svéd nyelvtudással és a képzettséggel kapcsolatos követelményeket.

A svéd sajtó szerint az időseket válogatott módszerekkel terrorizálták a migránsok, amikor éppen nincs türelmük az idősek gondozásához. Az általuk bevezetett büntetések egyike az volt, hogy az otthon lakóit arra kényszerítették, hogy a saját ürülékükben aludjanak, mert nem cserélték ki az ágytálakat vagy pelenkákat. Ezek azonban csak a jéghegy csúcsát jelentették, sok más panasz is érkezett az idősek részéről. A személyzet türelmetlen, ingerlékeny, különösen a demenciában szenvedőkkel szemben, nem értenek a munkájukhoz, és lehetetlen velük kommunikálni, mert nem értik a svéd nyelvet.

A helyzet azóta sem változott

Egy tapasztalt helsingborgi ápolónő épp a napokban egészségügyi válságról számolt be. Több mint négy évtizednyi szakmabeli munka után azt mondja, hogy a munkakörnyezet egyre inkább széttöredezetté vált, amelyet nyelvi problémák, szegregáció és vallási konfliktusok jellemeznek.

Szegregáltan dolgozunk. A svédek elmenekülnek azokról a részlegekről, ahol túl sok a bevándorló

– mondja.

Szerinte az együttműködést akadályozzák a kollégák közötti nyelvi különbségek, amelyek a legrosszabb esetben a betegeket is érintik. Voltak olyan esetek, amikor a gyógyszereket is összekeverték vagy helytelenül osztották ki, mert a bevándorló alkalmazottak nem értették meg az utasításokat.

A nyelvi hiányosságok veszélyeztetik az ellátást

– mondja.

Az ápolónő arról is beszámolt, hogy a muszlim szokások hogyan keltettek aggodalmat a betegek és hozzátartozóik körében. Egyszer látott egy alkalmazottat imádkozni a látogatási órák alatt, ami mind a személyzetet, mind a többi beteget megijesztette. – Muszáj volt felszólalnom. Vallási tevékenységek zárt ajtók mögött vagy a kórházon kívül is történhetnek, a folyosón nem – mondja.

Kemény kritikával illeti a politikusokat és a vezetőket, akik szerinte szemet hunynak a problémák felett. – Senkinek sincs igazán fogalma arról, hogy ez valójában hogyan néz ki. A politikusoknak el kellene kezdeniük figyelni. Mi, akik dolgozunk, nem akarunk ilyen körülmények között maradni. Elég volt – mondta.

Gyógyszereket lopnak

Az ápolónő figyelmeztetése mellett egy másik rémisztő esetre is felhívja a figyelmet a Riks svéd hírportál: Helsingborg egészségügyi és szociális ellátási igazgatása erős fájdalomcsillapítók szisztematikus lopásait vizsgálja.

Titti Unosdotter osztályvezető ápoló elmondta, hogy 5-10 beteg fájdalomcsillapító kapszuláiból ürítették ki az erős fájdalomcsillapítót, és helyettesítették ismeretlen porral. Az eseteket jelentették mind a rendőrségnek, mind a Svéd Orvosi Szövetségnek, és az önkormányzat szigorúbb eljárásokat vezetett be a gyógyszerek kezelésére vonatkozóan.

Egy ápolónő, aki nem akart névvel szerepelni a sajtóban, úgy véli, hogy a problémák a rossz személyzeti politikából és az egyértelmű követelmények hiányából fakadnak. Nyelvi követelmények bevezetését és a vallási szimbólumok eltörlését követeli az egészségügyben.

Csak azt szeretnénk, hogy elvégezhessük a munkánkat, és megfelelő ellátást nyújthassunk a betegeknek. De ahogy most van, mindenki szenved

– mondja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

