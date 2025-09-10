A nyelvi problémák az egészségügyi ellátást veszélyeztetik Svédországban

Egy svédországi településen, Sundsvallban egy taxitársaság biztosítja mind a transzferszolgáltatást, mind az iskolabuszt. Ez azonban nem működik különösebben jól, nyelvi problémák vannak, és miután a problémákra fény derült, az önkormányzat intézkedéseket ígért – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az egyik napvilágra került esetben egy ADHD-s és autista diák édesapja hívta fel a szolgáltatást nyújtó céget, hogy elmagyarázza, milyen fontos a pontos napirendhez szokott gyerekek számára, hogy időben érkezzenek a címre, miután az egyik transzfer késett, ami a fiúnak nehézséget okozott. A jó szándékú telefonnak az lett az eredménye, hogy a korábban pontatlanul érkezett sofőr visszament az apához, és a fia előtt leteremtette.

Nem ismerik a nyelvet, emiatt történt félreértés. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ez okozza a problémát

– mondta az állami rádiónak a fiú apja.

A fiú hevesen reagált az incidensre, és a történtek után nem akar többé a sofőrrel utazni.

– Bocsánatkérést szeretnék. Ez így nem működik – mondta az apa. Az önkormányzatnál Maria Cederberg, a gyermek- és oktatási igazgatás operatív vezetője azt mondja, hogy „nagyon aggódnak”, és hogy „ennek nem így kellene lennie”. – Alaposan kivizsgáljuk az ügyet – jelentette ki.

I Sundsvall anlitas ett taxibolag för färdtjänsten och skolskjutsen

Det fungerar dock inte speciellt bra då det förekommer språkproblem

och efter att problemen uppmärksammats lovar kommunen att agerahttps://t.co/7GPTEdPA3x — 🇸🇪 Ett starkt Sverige (@LarsWesterberg7) September 7, 2025

Amint a Samnytt svéd hírportál tudósításából kiderült, a fuvarrendelésekkel azután merültek fel problémák, hogy a cég bizonyos osztályai külföldről működnek, így a kapcsolattartók nem minden esetben beszélik megfelelően a svéd nyelvet. Peter Tjernberg, a sundsvalli fogyatékossággal élők mozgalmának képviselője szerint az is többször előfordult, hogy az autók késtek, vagy egyáltalán nem érkeztek meg.

A nyelvtudás hiánya már számtalan esetben okozott problémát

A V4NA már 2023-ban beszámolt arról, hogy Svédország mintegy 60 szociális intézményében alkalmaztak nyelvi ombudsmanokat, mivel az alkalmazottak nyelvtudása nem volt kielégítő.

A szociális ellátóegységében – amelyek közül sok idősek otthona és fogyatékkal élők otthona – legalább egy-egy ilyen nyelvi segítőt alkalmaztak, akiknek feladata az, hogy támogassák az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó bevándorlókat, akik nem tudnak svédül kommunikálni. Az egészségügyi és szociális ellátásban számos olyan feladat van, amelyhez a svéd nyelv ismerete szükséges. Még a betegekkel és hozzátartozóikkal való általánosabb kommunikáció is legalább alapvető svéd nyelvtudást igényel. Azonban a munkaerőhiányra hivatkozva az utóbbi időben figyelmen kívül hagyták a nyelvi követelményt, és a megüresedett állásokat olyan migránsokkal töltötték fel, akiknek nemhogy nyelvi ismerete nincs, hanem szakképzetlenek.