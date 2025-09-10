Halálbüntetés kiszabását szorgalmazta Donald Trump arra a férfira, aki halálra késelt egy ukrán nőt

Donald Trump a Truth Social oldalán tett bejegyzésében Decarlos Brownt, az észak-karolinai Charlotte közelében elkövetett halálos támadás 34 éves tettesét "állatnak" nevezte, akinek szerinte "egyetlen jutalma" a halálbüntetés lehet- számolt be róla a The Washington Post.

Donald Trump halálbüntetést szorgalmazott az ukrán menekült lány gyilkosára

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az erőszakos cselekményről készült videó bejárta az amerikai médiát, és komoly visszhangot váltott ki. Az elővárosi vonat belső kamerájának képén látható, ahogy a színes bőrű férfi elővesz egy kést és megszúrja az előtte lévő ülésen utazó, 23 éves Irina Zaruckát.

A felvétel tanúsága szerint a többi utas nem avatkozott közbe, hogy megfékezze a támadót, hanem végignézték, hogy a súlyosan sebesült nő elvérzik. Az Egyesült Államok főügyészsége, egyben igazságügyi minisztériuma szövetségi törvény alapján emelt vádat a halálos kimenetelű késelés miatt a hosszú bűnlajtsrommal rendelkező férfi ellen. A szövetségi vád lehetővé teszi a halálbüntetés kiszabását.

A bűnügyi vizsgálatot a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezeti, míg Sean Duffy, a Trump-adminisztráció közlekedési minisztere annak kiderítésére indított eljárást, hogy a charlotte-i elővárosi vonatjáratokat üzemeltető társaság felelős-e azért, hogy nem volt képes egy utasának biztonságát garantálni. Az augusztus 22-én elkövetett gyilkosság szeptember elején kapott nagyobb nyilvánosságot.

Az ügy szóba került a Fehér Ház keddi sajtótájékoztatóján, ahol Karoline Leavitt elnöki szóvivő egyebek mellett bírálta az amerikai országos médiumokat, amelyek többsége nem számolt be azonnal a történtekről. Az elnöki szóvivő szerint a médiumok azért mellőzték a beszámolót a bűnesetről, mert annak körülményei "nem illettek bele az általuk előnyben részesített narratívába" az elkövetővel kapcsolatban.

Iryna Zarutska should still be alive.



But Democrats, liberal judges, and weak prosecutors would rather push a woke, soft-on-crime agenda than lock up violent offenders.



President Trump is doing everything in his power to undo these dangerous policies and keep Americans safe. pic.twitter.com/TSHFl5Tjb7 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 9, 2025

Karoline Leavitt egyben felháborodását hangoztatta amiatt, hogy a gyilkosság gyanúsítottja egyáltalán szabadon lehetett, és nem börtönben ült. A sajtótitkár arra utalt, hogy

Decarlos Brown korábban már 14 alkalommal volt letartóztatásban különböző bűncselekmények miatt. A bűncselekményt követően a gyanúsított javára több gyűjtés is indult egy népszerű internetes adománygyűjtő fórumon a védőügyvéd költségeinek előteremtése érdekében.

A gyilkosság körülményeinek nyilvánosságra kerülését követően a GoFundMe oldal üzemeltetője közölte, hogy minden, Decarlos Brown javára indult kezdeményezést eltávolított az oldalról, az adományozóknak pedig visszajuttatja a felajánlott összeget.