Beismerő vallomást tett a férfi, aki nemrég a nyílt utcán ölte meg Adrij Parubij volt ukrán házelnököt. A férfi szerint az oroszok nem zsarolják, ő pusztán az ukrán hatóságokon akart bosszút állni – írja a ZN.

A férfi az ukrán hatóságok elleni bosszúval indokolta Parubij meggyilkolását. Fotó: NurPhoto/Danil Shamkin

Igen, beismerem, hogy én öltem meg, és azt kérem, hogy cseréljenek ki foglyokra, hogy elmehessek és megkereshessem a fiam holttestét Oroszországban

– nyilatkozta a férfi újságíróknak. A férfi tette kapcsán már a nyomozás első percében felmerült az orosz befolyás kérdése, azonban a gyilkossággal vádolt férfi ezt határozottan tagadta.

Sok a kérdés az ukrán politikus halála körül

Adrij Parubiját a nyílt utcán lőtte le a férfi hétvégén. A politikus 2016 áprilisától 2019 augusztusáig töltötte be a parlamenti elnöki tisztséget, és egyike volt a 2013–14-es, az Európai Unióval való szorosabb kapcsolatokat sürgető tüntetések vezetőinek.

A férfi indítéka egyelőre továbbra is rejtély, azonban a szavai kapcsán többen is a kényszersorozásokat emlegetik.

Mint azt a nyilatkozat is sejteti, a férfi fia feltehetőleg a fronton halt meg, így elképzelhető, hogy ő az Ukrajnában tapasztalható brutális kényszersorozások áldozata volt. A toborzóirodák munkatársai már hónapok óta válogatás nélkül rabolják el a férfiakat az utcán, hogy aztán a frontra vigyék őket.

Borítókép: Adrij Parubij volt ukrán házelnök (Fotó: AFP)