Bajban a Föld, kis híján megstuccolhatta volna egy aszteroida

Óriási sebességgel közelítette meg a Földet csütörtökön egy felhőkarcoló méretű aszteroida – közölte Fox News. A tudósok szerint az aszteroida – amelyet hivatalosan „2025 FA22”-nek neveztek el – amerikai idő szerint a reggeli órákban több mint 38 624 km/h sebességgel száguldott el a Föld mellett. Az aszteroida legközelebb 2089-ben és 2173-ban közelíti majd meg a bolygónkat.

A kisbolygó átmérője 130 és 290 méter közé tehető, vagyis képes lenne egy teljes nagyvárost elpusztítani, ha valóban becsapódna.

Fotó: MTI/EPA/NASA/Goddard/University of Arizona

A NASA és az Európai Űrügynökség (ESA) megerősítette, hogy

közvetlen veszélyt nem jelent, mivel az új mérések kizárták az ütközést, így az aszteroidát már eltávolították a kockázati listáról.

„Az ilyen nagyságrendű becsapódások ritkák, de következményeik katasztrofálisak lennének” – mondták az ESA kutatói, hozzátéve, hogy az áthaladás ritka lehetőséget kínál arra, hogy közelről tanulmányozzák a felhőkarcoló méretű aszteroidát.

A 2025 FA22-t az asztronómusok először márciusban fedezték fel egy különleges hawaii teleszkóp segítségével. Ezt követően felvették az ESA figyelőlistájára, amely a potenciálisan veszélyes aszteroidákat tartja nyilván.

Szabad szemmel nem átható a 2025 FA22, de a teleszkóppal vagy erős távcsővel rendelkező csillagászok halvány pontként észrevehették a csillagok között.