Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

aszteroida

Bajban a Föld, kis híján megstuccolhatta volna egy aszteroida

A felhőkarcoló méretű száguldó kisbolygóval történő ütközést kizárták a tudósok, és a nemkívánatos eseményt törölték a kockázati listáról.

Forrás: Fox News2025. 09. 18. 12:53
Forrás: Pexels
Óriási sebességgel közelítette meg a Földet csütörtökön egy felhőkarcoló méretű aszteroida – közölte Fox News. A tudósok szerint az aszteroida – amelyet hivatalosan „2025 FA22”-nek neveztek el – amerikai idő szerint a reggeli órákban több mint 38 624 km/h sebességgel száguldott el a Föld mellett. Az aszteroida legközelebb 2089-ben és 2173-ban közelíti majd meg a bolygónkat.

A kisbolygó átmérője 130 és 290 méter közé tehető, vagyis képes lenne egy teljes nagyvárost elpusztítani, ha valóban becsapódna.

Világűr, 2020. október 20. A NASA tizenkét PolyCam-felvételből összeállított mozaikképe a Bennu aszteroidáról, amelyeket az OSIRIS-Rex kisbolygókutató űrszonda készített 24 kilométer távolságra a földközeli kisbolygótól 2019. december 2-án. A szonda a tervek szerint 2020. október 21-én megérinti a Bennu felszínét, hogy abból mintát vegyen. Ez az első eset, hogy az Egyesült Államok mintát próbál begyűjteni egy aszteroida felszínéről. MTI/EPA/NASA/Goddard/University of Arizona
Fotó: MTI/EPA/NASA/Goddard/University of Arizona

A NASA és az Európai Űrügynökség (ESA) megerősítette, hogy 

közvetlen veszélyt nem jelent, mivel az új mérések kizárták az ütközést, így az aszteroidát már eltávolították a kockázati listáról.

„Az ilyen nagyságrendű becsapódások ritkák, de következményeik katasztrofálisak lennének” – mondták az ESA kutatói, hozzátéve, hogy az áthaladás ritka lehetőséget kínál arra, hogy közelről tanulmányozzák a felhőkarcoló méretű aszteroidát.

A 2025 FA22-t az asztronómusok először márciusban fedezték fel egy különleges hawaii teleszkóp segítségével. Ezt követően felvették az ESA figyelőlistájára, amely a potenciálisan veszélyes aszteroidákat tartja nyilván. 

Szabad szemmel nem átható a 2025 FA22, de a teleszkóppal vagy erős távcsővel rendelkező csillagászok halvány pontként észrevehették a csillagok között.

A NASA becslése szerint több mint 1,3 millió aszteroida található a Naprendszerben, ezek közül több mint 30 ezer minősül a Földhöz közeli objektumnak.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

