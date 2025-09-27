Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem érinti a magyar ellátást

A tárcavezető kiemelte, hogy a hazánk irányába történő szállításokat az incidens nem befolyásolja, így a vezeték magyar szakaszán folyamatos a működés.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar lakosság és gazdaság energiaellátása továbbra is biztonságban van.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, ukrán drónok találtak el egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken.

