Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közölte, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás ellenére Magyarország kőolajellátása zavartalan.
Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem érinti a magyar ellátást
A magyar külügyminiszter új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán annak kapcsán, hogy ukrán drónok olajszivattyú-állomást találtak el a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter elmondta, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás ellenére Magyarország kőolajellátása zavartalan.
A tárcavezető kiemelte, hogy a hazánk irányába történő szállításokat az incidens nem befolyásolja, így a vezeték magyar szakaszán folyamatos a működés.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar lakosság és gazdaság energiaellátása továbbra is biztonságban van.
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, ukrán drónok találtak el egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Azonnal visszahívtak egy élelmiszert, veszélyes sugárzási értéket mértek ebben az ételben
Egy fűszerszállítmányban is radioaktív anyagot mutattak ki.
A NATO a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni a légtérsértések ellen
A légvédelem elsődleges prioritás.
Embervadászat Budapesten – a német bíróság is elismerte
Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak.
Rakétazáporra ébredtek egy ukrán régió lakói
A kritikus infrastruktúrát érte találat.
