barátság kőolajvezetékolajszivattyúMagyarországdrónSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem érinti a magyar ellátást

A magyar külügyminiszter új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán annak kapcsán, hogy ukrán drónok olajszivattyú-állomást találtak el a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter elmondta, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás ellenére Magyarország kőolajellátása zavartalan.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 16:07
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közölte, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás ellenére Magyarország kőolajellátása zavartalan. 

A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem érinti a magyar ellátást
Ukrán drónok olajszivattyú-állomást találtak el a Barátság kőolajvezetéken, de a magyar ellátás zavartalan
Fotó: AFP

A tárcavezető kiemelte, hogy a hazánk irányába történő szállításokat az incidens nem befolyásolja, így a vezeték magyar szakaszán folyamatos a működés.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar lakosság és gazdaság energiaellátása továbbra is biztonságban van.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, ukrán drónok találtak el egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

