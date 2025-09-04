NémetországbalesetBerlin

Tömegbe hajtott egy autó Berlinben

Az információk szerint az autós kanyarodás közben ütközött egy gyerekekből álló csoporttal. A Berlinben történt balesetben legalább hárman megsérültek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 14:53
Fotó: MALIN WUNDERLICH Forrás: DPA
A Bild beszámolója szerint a baleset délután egy óra körül történt. A BMW vezetője Berlinben, Wedding kerületben fordult le egy kereszteződésben, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a járdán haladó gyerekekből álló csoportba ütközött. 

Berlinben, Wedding kerületében történt a baleset
Fotó: MALIN WUNDERLICH/DPA

A 7-8 évesekből álló csoport 15 főt számlált, közül hárman könnyebben sérültek, őket a közeli kórházba vitték. Az információk alapján egy felnőtt nő azonban súlyos sérüléseket szenvedett.

Az autó vezetője a hírek szerint sértetlenül szállt ki a járműből. A rendőrség jelenleg is a helyszínen van, az autó vezetőjét pedig éppen kihallgatják. 

Borítókép: német rendőrautó (Fotó: AFP)

