Tömegbe hajtott egy autó Berlinben

A Bild beszámolója szerint a baleset délután egy óra körül történt. A BMW vezetője Berlinben, Wedding kerületben fordult le egy kereszteződésben, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a járdán haladó gyerekekből álló csoportba ütközött.

Berlinben, Wedding kerületében történt a baleset

Fotó: MALIN WUNDERLICH/DPA

A 7-8 évesekből álló csoport 15 főt számlált, közül hárman könnyebben sérültek, őket a közeli kórházba vitték. Az információk alapján egy felnőtt nő azonban súlyos sérüléseket szenvedett.

Az autó vezetője a hírek szerint sértetlenül szállt ki a járműből. A rendőrség jelenleg is a helyszínen van, az autó vezetőjét pedig éppen kihallgatják.

Borítókép: német rendőrautó (Fotó: AFP)