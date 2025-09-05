A Bidenről készült felvételeken jól látható a seb helye, amelyet a szakemberek Mohs-műtéttel kezeltek, írta az Origo.
Furcsa kép került elő Joe Bidenről
Joe Bident, az Egyesült Államok 82 éves volt elnökét legutóbb a fején hatalmas kötést viselve látták nyilvánosan, miután bőrrák miatt műtéti beavatkozáson esett át. Bident korábban prosztatarákkal diagnosztizálták.
A Bidenen elvégzett eljárás a rákos szövetek rétegenkénti eltávolítását jelenti, amelyet addig folytatnak, amíg nem marad kóros sejt a vizsgált területen. Egyelőre nem derült ki, hogy pontosan milyen típusú bőrrákkal küzd az exelnök.
Az utóbbi hónapokban több alkalommal is megjelentek róla olyan felvételek, amelyek törékeny állapotát mutatják.
Borítókép: Joe Biden, az Egyesült Államok volt elnöke beszédet mond a Nemzeti Ügyvédi Kamara éves kongresszusán 2025. július 31-én Chicagóban (Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson)
