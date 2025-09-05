bőrrákegészségműtétállapotBiden

Furcsa kép került elő Joe Bidenről

Joe Bident, az Egyesült Államok 82 éves volt elnökét legutóbb a fején hatalmas kötést viselve látták nyilvánosan, miután bőrrák miatt műtéti beavatkozáson esett át. Bident korábban prosztatarákkal diagnosztizálták.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 05. 9:46
Joe Biden, az Egyesült Államok volt elnöke beszédet mond a Nemzeti Ügyvédi Kamara (National Bar Association) éves kongresszusán 2025. július 31-én Chicagóban Fotó: Scott Olson Forrás: Getty Images/AFP
A Bidenről készült felvételeken jól látható a seb helye, amelyet a szakemberek Mohs-műtéttel kezeltek, írta az Origo. 

Biden
Fotó: AFP

A Bidenen elvégzett eljárás a rákos szövetek rétegenkénti eltávolítását jelenti, amelyet addig folytatnak, amíg nem marad kóros sejt a vizsgált területen. Egyelőre nem derült ki, hogy pontosan milyen típusú bőrrákkal küzd az exelnök.

Az utóbbi hónapokban több alkalommal is megjelentek róla olyan felvételek, amelyek törékeny állapotát mutatják. 

 

 

Borítókép: Joe Biden, az Egyesült Államok volt elnöke beszédet mond a Nemzeti Ügyvédi Kamara éves kongresszusán 2025. július 31-én Chicagóban (Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

