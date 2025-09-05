Furcsa kép került elő Joe Bidenről

A Bidenen elvégzett eljárás a rákos szövetek rétegenkénti eltávolítását jelenti, amelyet addig folytatnak, amíg nem marad kóros sejt a vizsgált területen. Egyelőre nem derült ki, hogy pontosan milyen típusú bőrrákkal küzd az exelnök.

Joe Biden, 82, seen with massive head wound as former president’s appearance sparks concern https://t.co/0ivzTqMEib pic.twitter.com/Z7ISYnTc5M — New York Post (@nypost) September 4, 2025

Az utóbbi hónapokban több alkalommal is megjelentek róla olyan felvételek, amelyek törékeny állapotát mutatják.