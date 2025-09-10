Bóka JánosMagyarországNagy István

Bóka János: Magyarország békéjéért és a magyar családok jólétéért dolgozunk

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a kormányülésről.

2025. 09. 10. 19:58
Bóka János és Nagy István Forrás: Facebook
Magyarország békéjéért és a magyar családok jólétéért dolgozunk – írta posztjához a tárcavezető.

Borítókép: Bóka János és Nagy István (Forrás: Facebook)

 

