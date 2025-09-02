Bóka János: Három kérdés határozza meg az uniós vitákat Koppenhágában

Több mint húsz éve ígéretet tettünk ezeknek az országoknak az uniós tagságra, itt az ideje, hogy kézzelfogható előrelépést mutassunk

– fogalmazott Bóka János.

A miniszter hangsúlyozta, hogy bár az unió értékeinek és pénzügyi érdekeinek védelme fontos, a jogállamisági mechanizmus nem válhat politikai zsarolás vagy nyomásgyakorlás eszközévé. Magyarország ezért nem támogatja ezen mechanizmus fenntartását vagy kiterjesztését a következő többéves pénzügyi keretben.

Bóka János szerint a belső reformokat és a bővítést külön kell kezelni, és a magyar kormány határozottan elutasítja az Európai Egyesült Államok gondolatát.

Az uniós ügyekért felelős miniszterek kétnapos koppenhágai ülésén a tagállamok képviselői informális keretek között vitatják meg a közösség jövőjét érintő legfontosabb kérdéseket.