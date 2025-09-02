A magyar kormány álláspontja szerint a Nyugat-Balkán országai nem maradhatnak a háttérben, írta a miniszter.
Bóka János: Három kérdés határozza meg az uniós vitákat Koppenhágában
Három fő téma köré épül az európai uniós ügyekért felelős miniszterek informális ülése Koppenhágában – számolt be közösségi oldalán Bóka János, Magyarország EU-ügyekért felelős minisztere.
Több mint húsz éve ígéretet tettünk ezeknek az országoknak az uniós tagságra, itt az ideje, hogy kézzelfogható előrelépést mutassunk
– fogalmazott Bóka János.
A miniszter hangsúlyozta, hogy bár az unió értékeinek és pénzügyi érdekeinek védelme fontos, a jogállamisági mechanizmus nem válhat politikai zsarolás vagy nyomásgyakorlás eszközévé. Magyarország ezért nem támogatja ezen mechanizmus fenntartását vagy kiterjesztését a következő többéves pénzügyi keretben.
Bóka János szerint a belső reformokat és a bővítést külön kell kezelni, és a magyar kormány határozottan elutasítja az Európai Egyesült Államok gondolatát.
Az uniós ügyekért felelős miniszterek kétnapos koppenhágai ülésén a tagállamok képviselői informális keretek között vitatják meg a közösség jövőjét érintő legfontosabb kérdéseket.
További Külföld híreink
Borítókép: Bóka János (Forrás: Facebook/Bóka János)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál
Az új parancsnoksággal a NATO közelebb került Oroszországhoz.
Rengett a föld a keleti szomszédunknál
Vrancea megyében van a legtöbb földrengés Romániában.
Deák Dániel: Nem Oroszország, hanem Európa szigetelődött el
Mellélőtt a Nyugat.
Egyedül hagyták az óvónők, belefulladt egy kétéves gyermek az étterem dísztavába
A rendőrség nyomoz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál
Az új parancsnoksággal a NATO közelebb került Oroszországhoz.
Rengett a föld a keleti szomszédunknál
Vrancea megyében van a legtöbb földrengés Romániában.
Deák Dániel: Nem Oroszország, hanem Európa szigetelődött el
Mellélőtt a Nyugat.
Egyedül hagyták az óvónők, belefulladt egy kétéves gyermek az étterem dísztavába
A rendőrség nyomoz.