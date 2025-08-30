Bóka János: Ukrajna tagsága az Európai Egyesült Államok előtt nyitja meg az ajtót

– Együtt újra be fogjuk bizonyítani, hogy a magyar emberek bizalmát nem hazugsággal, hanem hűséggel lehet elnyerni – mondta Bóka János a Tranzit fesztiválon a Magyarország és a brüsszeli bürokrácia közötti vitákról szóló előadásában. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az európai együttműködés alapötlete jó, miszerint együtt erősebbek lehetünk, mint külön.

A magyarság megmaradásának záloga a szuverén Magyarország. Erős és sikeres Európát szeretnénk, erős és sikeres nemzetekkel. Az Európai Unióval és Európával terveink vannak, csak Európa most beteg

– tette hozzá.

Meglátása szerint az EU betegsége miatt szenvednek a tagállamok, példaként említve, hogy Németország gazdasága évek óta nem növekedett. A tárcavezető úgy vélte: az unió nagy ötlete az akut betegségek kezelésére, hogy abból krónikus betegségek legyen.

Ha azt tekintem európai együttműködésnek, hogy felszámolom a tagállami szuverenitást, akkor ez nem orvosság, hanem méreg

– jegyezte meg.

Magyar Péterre utalva Bóka János elmondta:

Az MP-modellnek egyáltalán nincs már gerince.

Leszögezte, hogy a brüsszeli program végrehajtásának mindig megvoltak és meglesznek az emberei.

A 2026-os választások kérdése, hogy Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, vagy brüsszeli bábkormánya

– tette hozzá.

A miniszter szerint az európai együttműködésnek az lenne a célja, hogy hátszelet adjon a tagállamoknak. Leszögezte, hogy az EU-ban változásra van szükség, nem csupán szakpolitikákban, mivel az unió a stratégiai kihívásokra mindig rossz választ adott.

Elképzelhető, hogy az EU azt akarja, hogy a válságokból ne a tagállamok, hanem az uniós intézmények kerüljenek ki sikeresebben

– vélekedett.

Mint mondta, az unió vezetőinek sikerült a tagállamokat állandó adósságba verni a koronavírus-járvány során felvett közös hitellel. Az orosz–ukrán háborúra pedig úgy tekint az EU, mintha a saját háborúja lenne.

Teljesen világos, hogy az Európai Unió nem egy katonai együttműködési szervezet, az ukrán tagságon keresztül pedig elhozza a háborút az unióba. Ez az Európai Egyesült Államok előtt nyitja meg az ajtót

– tette hozzá.