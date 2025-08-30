Bóka Jánostranzit fesztiválEurópai Unió

Bóka János: Ukrajna tagsága az Európai Egyesült Államok előtt nyitja meg az ajtót

A Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolatokat értékelte a Tranziton Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Szót ejtett az EU problémáiról, a 2026-os választások tétjéről, valamint arról is, hogy a patrióták miként tudják elfoglalni Brüsszelt.

Máté Patrik
2025. 08. 30. 18:43
Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Forrás: Facebook/Bóka János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Együtt újra be fogjuk bizonyítani, hogy a magyar emberek bizalmát nem hazugsággal, hanem hűséggel lehet elnyerni – mondta Bóka János a Tranzit fesztiválon a Magyarország és a brüsszeli bürokrácia közötti vitákról szóló előadásában. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az európai együttműködés alapötlete jó, miszerint együtt erősebbek lehetünk, mint külön.

A magyarság megmaradásának záloga a szuverén Magyarország. Erős és sikeres Európát szeretnénk, erős és sikeres nemzetekkel. Az Európai Unióval és Európával terveink vannak, csak Európa most beteg

– tette hozzá.

Az EU brüsszeli székháza
Fotó: AFP

Meglátása szerint az EU betegsége miatt szenvednek a tagállamok, példaként említve, hogy Németország gazdasága évek óta nem növekedett. A tárcavezető úgy vélte: az unió nagy ötlete az akut betegségek kezelésére, hogy abból krónikus betegségek legyen.

Ha azt tekintem európai együttműködésnek, hogy felszámolom a tagállami szuverenitást, akkor ez nem orvosság, hanem méreg

– jegyezte meg.

Magyar Péterre utalva Bóka János elmondta:

Az MP-modellnek egyáltalán nincs már gerince.

Leszögezte, hogy a brüsszeli program végrehajtásának mindig megvoltak és meglesznek az emberei.

A 2026-os választások kérdése, hogy Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, vagy brüsszeli bábkormánya

– tette hozzá.

A miniszter szerint az európai együttműködésnek az lenne a célja, hogy hátszelet adjon a tagállamoknak. Leszögezte, hogy az EU-ban változásra van szükség, nem csupán szakpolitikákban, mivel az unió a stratégiai kihívásokra mindig rossz választ adott.

Elképzelhető, hogy az EU azt akarja, hogy a válságokból ne a tagállamok, hanem az uniós intézmények kerüljenek ki sikeresebben

– vélekedett.

Mint mondta, az unió vezetőinek sikerült a tagállamokat állandó adósságba verni a koronavírus-járvány során felvett közös hitellel. Az orosz–ukrán háborúra pedig úgy tekint az EU, mintha a saját háborúja lenne.

Teljesen világos, hogy az Európai Unió nem egy katonai együttműködési szervezet, az ukrán tagságon keresztül pedig elhozza a háborút az unióba. Ez az Európai Egyesült Államok előtt nyitja meg az ajtót

– tette hozzá.

Bóka János rögzítette, hogy az unióban változásra van szükség, a magyar kormány pedig ezért dolgozik. Ha szükséges, az uniós intézményekkel felvállalt konfliktus árán kell elérni a változást.

Az idő nekünk dolgozik. Elfoglaljuk Brüsszelt az európai fővárosokon keresztül

– húzta alá.

Bóka János az uniós döntéshozatal kapcsán megjegyezte, hogy a konszenzust nem úgy lehet megteremteni, hogy figyelmen kívül hagyják azoknak az akaratát, akik nem a brüsszeli fősodor véleményét. A miniszter kitért arra is, hogy 15-20 év múlva lehetséges egy rugalmasabb európai együttműködési struktúra.

A magyar nemzeti érdekekért csak Magyarország fog fellépni

– rögzítette.

A tárcavezető az előadása végén sikeresnek értékelte, hogy a kohéziós, a mezőgazdasági vagy egyes energiapolitikai kérdésekben mindig sikerült szövetségeseket találni. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az érdekfeladás sohasem lehet jó érdekérvényesítési módszer.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu