Brüsszelben elszabadult az erőszak – most drasztikus lépésre készülnek

Brüsszel városában az év végéig katonák is járőrözhetnek – közölte Bernard Quintin belga belügyminiszter. A döntést a növekvő bűnözés és a kábítószer-kereskedelem indokolja, így a lakosok még az idén találkozhatnak katonai jelenléttel az utcákon.

2025. 09. 11. 20:43
Bernard Quintin belga belügyminiszter Fotó: NICOLAS MAETERLINCK Forrás: AFP
Az idei év során körülbelül hatvan lövöldözés történt Brüsszelben, ezek harmada a nyári időszakra esett, két ember halálát okozva. A belügyminiszter a nyári erőszakhullámot katasztrófának minősítette, és figyelmeztetett, hogy a bűnbandák egyre merészebbek.

Az idei év során körülbelül hatvan lövöldözés történt Brüsszelben Fotó: HATIM KAGHAT/BELGA MAG

„A rendőri egyenruha már nem tartja vissza őket” – nyilatkozta a miniszter. Hozzátette, hogy a rendőrség mellett katonákat is bevetnek a helyzet kezelésére. 

A tervek szerint vegyes csapatok – rendőrökből és katonákból álló egységek – a város bűnözői gócpontjaiban fognak járőrözni.

A javaslat még a miniszterek tanácsa és a szövetségi parlament jóváhagyására vár – írja a Politico. Hogy a tervet a brüsszeli polgármester miért nem támogatja, arról az Origo cikkében olvashat bővebben.

Borítókép: Bernard Quintin belga belügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

