Brüsszelben elszabadult az erőszak – most drasztikus lépésre készülnek

Az idei év során körülbelül hatvan lövöldözés történt Brüsszelben, ezek harmada a nyári időszakra esett, két ember halálát okozva. A belügyminiszter a nyári erőszakhullámot katasztrófának minősítette, és figyelmeztetett, hogy a bűnbandák egyre merészebbek.

Az idei év során körülbelül hatvan lövöldözés történt Brüsszelben

„A rendőri egyenruha már nem tartja vissza őket” – nyilatkozta a miniszter. Hozzátette, hogy a rendőrség mellett katonákat is bevetnek a helyzet kezelésére.

A tervek szerint vegyes csapatok – rendőrökből és katonákból álló egységek – a város bűnözői gócpontjaiban fognak járőrözni.

A javaslat még a miniszterek tanácsa és a szövetségi parlament jóváhagyására vár – írja a Politico. Hogy a tervet a brüsszeli polgármester miért nem támogatja, arról az Origo cikkében olvashat bővebben.

