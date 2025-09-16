Újabb fordulat történt a Charlie Kirk elleni merénylet ügyében. A közvetlenül a lövöldözés után letartóztatott idős férfi bevallotta, hogy szándékosan igyekezett elterelni a hatóságok figyelmét a valódi elkövetőről – írja a Breitbart amerikai hírportál.

Charlie Kirk valódi gyilkosa, Tyler Robinson. (Fotó: AFP

Mint arról beszámoltunk, a valódi elkövetőt, a 22 éves Tyler Robinsont helyi idő szerint csütörtök este tartóztatta le a rendőrség, és pénteken számoltak be róla a médiának. Azonban a 71 éves George Zinnről is készült videó, amelyen körülbelül egy órával a lövöldözés után bilincsben vezetik el a merénylet helyszínéről. Emiatt sokan úgy gondolták, hogy személyében magát a merénylőt sikerült elfogni.

Most azonban kiderült, hogy Zinnt nem gyilkossággal, hanem az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolták meg.

Lelőttem. Most lőjenek le!

– kiabálta Zinn a rendőröknek a FOX 13 Salt Lake City rendőrségi dokumentumok alapján készült beszámolója szerint.

Amikor egyik rendőr sem lőtt, Zinn megismételte a felszólítást, de ahelyett, hogy lelőtték volna, a rendőrségre szállították. Ott bevallotta, hogy azért tette, amit tett, hogy elterelje a figyelmet a valódi lövöldözőről.

Ezt követően az igazságszolgáltatás akadályozásának vádjával vették őrizetbe.

A helyi lapok szerint Zinn korábban is jelent már meg, illetve zavart meg különböző rendezvényeket, például politikai beszédeket vagy tüntetéseket, de még a Sundance Filmfesztiválon is feltűnt.

Mint arról beszámoltunk, Charlie Kirk valódi gyilkosa az utóbbi években radikalizálódott, és egy magát transzneműnek valló partnerrel élt együtt.

Robinson ellen az államügyészség minősített emberölés, súlyos testi sértést okozó lőfegyverrel való visszaélés és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt indít eljárást. Ezek mindegyike állami vád, ami azt jelenti, hogy Robinson ügyét nem kezelik szövetségi bűncselekményként. Viszont a minősített emberölés Utah államban főbenjáró bűncselekménynek számít, azaz halálbüntetést is ki lehet szabni érte

– mutatott rá a merényletről szóló írásában Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

Borítókép: Rögtönzött emlékhely a Charlie Kirk elleni merénylet után (Fotó: AFP)