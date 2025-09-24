Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

hasüregsebészdaganatosműtét

Csaknem tizenkilenc kilós daganatot műtöttek ki egy komáromi férfi gyomrából

Elárulta, miért nem feküdt kés alá korábban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 17:45
illusztráció Forrás: Pexels
Nagyjából tíz éve tudta egy Szlovákiában élő komáromi férfi, hogy daganatos, azonban sokáig nem tett semmit, ugyanis félt a műtéttől – írja a Paraméter. 

Közben a daganat növekedett – egészen pontosan 18,6 kilóra –, és idővel nyomás alá helyezett minden szervet a hasüregben. A műtét rendkívül kockázatos volt, azonban a sebészek urológus bevonásával teljes egészében el tudták távolítani a daganatot, anélkül, hogy más szerveknek baja esett volna. A 62 éves férfi ma már jól van, és a portál fizetőkapu mögé rejtett cikkében meg is szólalt. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

